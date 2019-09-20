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20сентября
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В Амурской области приостановили работу антисанитарной придорожной закусочной

В Амурской области приостановили работу антисанитарной придорожной закусочной
Фото: 28.rospotrebnadzor.ru

В поселке Чалганы Магдагачинского района приостановлена работа закусочной «Лесная». Точка общепита работала у федеральной трассы. Как оказалось, пищу готовили на некачественной воде в антисанитарных условиях.

Нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки, проведенной специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Амурской области. Установлено, что в закусочной «Лесная», которая принадлежит индивидуальному предпринимателю Закарян, используется привозная вода, не соответствующая требованиям безопасности по микробиологическим показателям. Часть сантехнического оборудования в помещении закусочной неисправна, требуется косметический ремонт помещений.

Как выяснилось, уборкой в помещении и туалетах занимается повар. У него при этом нет медицинской книжки, а для уборки не использовались дезинфицирующие средства – исследование показало, что в половине смывов с посуды и инвентаря имеются бактерии группы кишечных палочек. В учреждении общественного питания недостаточно производственного инвентаря, используется столовая посуда со сколами и трещинами, в закусочной не исключаются встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, допускается совместное хранение сырья и готовой продукции, кроме того в готовом блюде обнаружены бактерии группы кишечных палочек.

«В связи с тем, что деятельность общественного питания в закусочной "Лесная" индивидуального предпринимателя Закарян А.О. создает непосредственную угрозу жизни и здоровью населения, составлен протокол о временном запрете деятельности, проведено опечатывание оборудования. Административный материал направлен в Магдагачинский районный суд Амурской области для принятия решения», – сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Магдагачинский районный суд Амурской области признал индивидуального предпринимателя виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьи 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения», и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток.

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#закон #происшествия #суды

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