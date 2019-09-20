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20сентября
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сегодня, 17:54 3

В один из проблемных районов Благовещенска вернулась горячая вода

В один из проблемных районов Благовещенска вернулась горячая вода
Фото: pixabay.com

В Благовещенске специалисты АКС завершили ремонт в одном из проблемных районов у дома Горького, 9/1. В течение нескольких дней коммунальщики меняли там трубопровод.

В общей сложности заменили по 4,5 метра трубопровода на подаче и обратке. После завершения работ горячая вода в квартиры благовещенцев стала возвращаться после обеда, 20 сентября, сообщили в АО «Амурские коммунальные системы».

Тем временем в остальных районах города продолжаются работы по устранению дефектов, где обнаружили порывы после гидравлических испытаний проводимых энергетиками. Специалисты приступили к замене запорной арматуры на трубопроводе, из-за чего перекрыли подачу воды в домах, расположенные на улице Зейская. В ближайшие несколько дней работы будут вестись на этом участке. Теперь все зависит от погоды, если она не внесет свои коррективы, то вода в дома благовещенцев вернется в понедельник, 23 сентября, информируют в АКС.

В организации подчеркивают, что их специалисты «не просто латают места порывов, а сразу меняют сети на новые». И на это уходит больше времени, но это необходимо, чтобы зимой на этом участке не было технических неисправностей, объясняют коммунальщики.

Как сообщало Амур.инфо, работы по устранению порывов проводились сразу на нескольких объектах: на Островского, 12; Горького, 9; Трудовой (между улицами Амурская и Горького); Пушкина (квартал №74).

Ранее мэр Благовещенска Валентина Калита взяла под личный контроль ситуацию с отсутствием горячей воды в городе. Благовещенцев, в чьи дома не вернулась вода, просят звонить в управляющие компании.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • ФИО

    ФИО
    52 минуты назад

    Пусть жители этого района сильно не радуются, а то как с жителями в районе Амурской - дали, а потом как давай задвижки менять прям накануне выходных дней, на которые у людей были большие планы, связанные с горячим водоснабжением. так что, радость может быть очень временной.

  • Oldlord

    Oldlord
    47 минут назад

    А почему этот район назвали проблемным? О_О

  • Нега

    Нега
    31 минута назад

    Амурская -Чайковского -Зейская - Пушкина опять воды нет. Приличных комментариев по этому поводу тоже нет. Почему тот факт, что АКС не делает свою работу, должен быть проблемой людей в виде не нормативного отсутствия горячей воды?? И если бы не дорожники, то никто бы арматуру и не поменял. И снова была бы авария и отсутствие воды только зимой??? Вопросов больше, чем ответов .. куда АКС смотрели раньше , почему не произвели данные работы в рамках летних ремонтных программ??? Почему власть на это не реагирует ??? Почему за такие косяки никто не наказан??? Достали. В понедельник напишу в прокуратуру. Толку, возможно будет не много. Но хоть что-то с этим делать надо.

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