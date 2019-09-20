В один из проблемных районов Благовещенска вернулась горячая вода

В Благовещенске специалисты АКС завершили ремонт в одном из проблемных районов у дома Горького, 9/1. В течение нескольких дней коммунальщики меняли там трубопровод.

В общей сложности заменили по 4,5 метра трубопровода на подаче и обратке. После завершения работ горячая вода в квартиры благовещенцев стала возвращаться после обеда, 20 сентября, сообщили в АО «Амурские коммунальные системы».

Тем временем в остальных районах города продолжаются работы по устранению дефектов, где обнаружили порывы после гидравлических испытаний проводимых энергетиками. Специалисты приступили к замене запорной арматуры на трубопроводе, из-за чего перекрыли подачу воды в домах, расположенные на улице Зейская. В ближайшие несколько дней работы будут вестись на этом участке. Теперь все зависит от погоды, если она не внесет свои коррективы, то вода в дома благовещенцев вернется в понедельник, 23 сентября, информируют в АКС.

В организации подчеркивают, что их специалисты «не просто латают места порывов, а сразу меняют сети на новые». И на это уходит больше времени, но это необходимо, чтобы зимой на этом участке не было технических неисправностей, объясняют коммунальщики.

Как сообщало Амур.инфо, работы по устранению порывов проводились сразу на нескольких объектах: на Островского, 12; Горького, 9; Трудовой (между улицами Амурская и Горького); Пушкина (квартал №74).

Ранее мэр Благовещенска Валентина Калита взяла под личный контроль ситуацию с отсутствием горячей воды в городе. Благовещенцев, в чьи дома не вернулась вода, просят звонить в управляющие компании.