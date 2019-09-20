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20сентября
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сегодня, 17:37 0

Россиянин зря простоял три дня в очереди за новым iPhone

Россиянин зря простоял три дня в очереди за новым iPhone
Фото: https://www.apple-iphone.ru/review/iphone-11-2018-obzor/

Молодой человек следил за обстановкой у фирменного магазина с 17 сентября. При этом он даже не планировал покупать айфон, а грел место.

Тем временем на улице Тверской в Москве выстроилась очередь из претендентов на покупку нового айфона. Первым место занял некий Алексей 17 сентября.

«С 17-го числа. Здесь не было очередей, зато я каждый день подходил – днём, вечером и ближе к ночи... Я не себе, я продаю место. У меня заказ на 30 тысяч за место. Покупатель хочет купить iPhone 11 Pro Max», – рассказал Алексей РИА Новости.

В итоге в очереди он простоял зря, так как первым телефон получил мужчина, который сделал предзаказ iPhone 11. Ему просто заранее назвали время, когда приходить за телефоном.

Тем временем журналистам удалось пообщаться с человеком, который купил свежее «яблоко» первым.

«Это добрая традиция. Я каждый год в этом магазине где-то в этих числах прихожу за смартфонами. В этом году очень грамотно было. Я просто проходил вчера, зашёл, приобрёл два телефона. Мне сказали: "Приходите в это время". И всё. Очень приятно, классно», – цитирует мужчину Life.

Старт продаж iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max начался в России 20 сентября.

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#технологии #юмор

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