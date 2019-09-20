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20сентября
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сегодня, 17:35 1

Жителям Благовещенска предложат выбрать территории для благоустройства

Жителям Благовещенска предложат выбрать территории для благоустройства
Фото: pixabay.com

В Благовещенске проведут рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году. Это следует из постановления, размещенного на сайте администрации города.

В тексте документа отмечается, что голосование состоится в период с 21 по 25 октября 2019 года, с 09:00 до 18:00. Определены места (адреса) в городе, где жители Благовещенска смогут принять участие в голосовании. Это:

– Общественно-культурный центр (ОКЦ), улица Ленина, 100;

– филиал ОКЦ, улица Кузнечная, 210;

– филиал ОКЦ, улица Чайковского, 191;

– филиал ОКЦ, улица Институтская, 3;

– Территориальное управление села Белогорье, село Белогорье, улица Мухина, 44;

– Территориальное управление села Плодопитомник, село Плодопитомник, улица Панорамная, 1;

– Территориальное управление села Садовое, село Садовое, улица Садовая, 2.

В документе приведен перечень общественных территорий, за которые предложат проголосовать жителям Благовещенска:

– сквер с фонтаном «Бабочка», 42 квартал;

– сквер «Крестьянский» (переулок Крестьянский – улица Мухина);

– территория возле торгового центра «От и До»;

– село Плодопитомник, территория возле водоема;

– сквер Приемыхова (улица 50-летия Октября – улица Красноармейская);

– поселок Моховая Падь, территория, прилегающая к ручью Буяновский и домам.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Кто-то в администрации явно страдает амнезией...

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