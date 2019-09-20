Жителям Благовещенска предложат выбрать территории для благоустройства

В Благовещенске проведут рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году. Это следует из постановления, размещенного на сайте администрации города.

В тексте документа отмечается, что голосование состоится в период с 21 по 25 октября 2019 года, с 09:00 до 18:00. Определены места (адреса) в городе, где жители Благовещенска смогут принять участие в голосовании. Это: – Общественно-культурный центр (ОКЦ), улица Ленина, 100; – филиал ОКЦ, улица Кузнечная, 210; – филиал ОКЦ, улица Чайковского, 191; – филиал ОКЦ, улица Институтская, 3; – Территориальное управление села Белогорье, село Белогорье, улица Мухина, 44; – Территориальное управление села Плодопитомник, село Плодопитомник, улица Панорамная, 1; – Территориальное управление села Садовое, село Садовое, улица Садовая, 2. В документе приведен перечень общественных территорий, за которые предложат проголосовать жителям Благовещенска: – сквер с фонтаном «Бабочка», 42 квартал; – сквер «Крестьянский» (переулок Крестьянский – улица Мухина); – территория возле торгового центра «От и До»; – село Плодопитомник, территория возле водоема; – сквер Приемыхова (улица 50-летия Октября – улица Красноармейская); – поселок Моховая Падь, территория, прилегающая к ручью Буяновский и домам.

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Александр Авдеев