Жителям Благовещенска предложат выбрать территории для благоустройства
В Благовещенске проведут рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году. Это следует из постановления, размещенного на сайте администрации города.
В тексте документа отмечается, что голосование состоится в период с 21 по 25 октября 2019 года, с 09:00 до 18:00. Определены места (адреса) в городе, где жители Благовещенска смогут принять участие в голосовании. Это:
– Общественно-культурный центр (ОКЦ), улица Ленина, 100;
– филиал ОКЦ, улица Кузнечная, 210;
– филиал ОКЦ, улица Чайковского, 191;
– филиал ОКЦ, улица Институтская, 3;
– Территориальное управление села Белогорье, село Белогорье, улица Мухина, 44;
– Территориальное управление села Плодопитомник, село Плодопитомник, улица Панорамная, 1;
– Территориальное управление села Садовое, село Садовое, улица Садовая, 2.
В документе приведен перечень общественных территорий, за которые предложат проголосовать жителям Благовещенска:
– сквер с фонтаном «Бабочка», 42 квартал;
– сквер «Крестьянский» (переулок Крестьянский – улица Мухина);
– территория возле торгового центра «От и До»;
– село Плодопитомник, территория возле водоема;
– сквер Приемыхова (улица 50-летия Октября – улица Красноармейская);
– поселок Моховая Падь, территория, прилегающая к ручью Буяновский и домам.
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