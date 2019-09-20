Роструд: в Приамурье довольно много вакансий с зарплатой более 80 тысяч

Об этом рассказал заместитель руководителя Роструда Денис Васильев, сообщается на сайте Роструда. Так, в Москве насчитывается более 8 000 вакансий с заработной платой свыше 80 тысяч рублей. Более 7 000 высокооплачиваемых вакансий разместили работодатели Красноярского края. Около 2 500 таких вакансий в Республике Саха (Якутия). Порядка 1 500 рабочих мест с окладами, превышающими 80 тысяч рублей, предлагают работодатели из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга.

При этом, в Красноярском крае лидерами по числу предложений с высокой зарплатой стали вакансии в сфере строительства, производства, добывающей промышленности и транспорта. В Москве и Санкт-Петербурге больше всего высокооплачиваемых вакансий представлено в таких отраслях как информационные технологии, строительство и недвижимость, продажи, производство и транспорт. В Республике Саха (Якутия) – добывающая промышленность, производство и консалтинг. В ХМАО – Югре – добывающая промышленность, строительство и транспорт. В Ямало-Ненецком автономном округе – производство, здравоохранение, строительство и добывающая промышленность.

В то же время довольно много таких вакансий и в других регионах. Больше 500-1 000 предложений с оплатой труда свыше 80 тысяч рублей разместили на «Работе в России» работодатели Хабаровского, Пермского, Приморского краев, Иркутской, Московской, Тюменской, Амурской, Новосибирской, Нижегородской, Кемеровской, Волгоградской, Омской, Сахалинской областей, Удмуртской Республики и Республики Коми.