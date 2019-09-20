Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:56 0

В Благовещенске презентовали книгу об истории литературы Приамурья (фото)

В Благовещенске презентовали книгу об истории литературы Приамурья (фото)

20 сентября в БГПУ презентовали книгу доктора филологических наук, профессора Александра Урманова «Мы твердо стали на Амуре…». Издание описывает историю литературы Приамурья в лицах, судьбах и творческих исканиях. Часть тиража книги передадут школам области.

Монографию напечатали в Санкт-Петербурге. В ней представлена история более чем полуторавекового пути литературы Приамурья – с начала 1860-х годов вплоть до сегодняшних дней. Цель издания – возвращение в современный культурный и научный контекст ярких и талантливых, но в силу разных причин незаслуженно забытых авторов, литературных явлений, представляющих безусловную культурную, эстетическую ценность и огромный познавательный интерес.

Презентованная книга адресована специалистам-филологам, преподавателям вузов, учителям, студентам гуманитарных факультетов, школьникам, всем, кто интересуется историей и культурой Приамурья.

В числе авторов, творческие судьбы которых воссозданы и представлены в книге, – Порфирий Масюков, Ахилл Карпов, Леонид Волков, Владимир Кондратьев, Герасим Шпилёв, Фёдор Коротаев, Фёдор Чудаков, Александр Матюшенский, Анатолий Могильников, Виктор Алюшин, Игорь Игнатенко, Валерий Черкесов, Борис Черных и другие. Одна из глав посвящена основателю литературного краеведения Приамурья Анатолию Лосеву.

Просмотров всего: 167

#культура

распечатать


Культура

Участники из Вроцлава и Донецка представили работы на фестиваль «КинАмурчик»
Культура

Звезда сериала «Светофор»: Я – королевский кот
Культура 1

Ангельский Дмитрий Миллер и «Театральная Россия»: «Дневники Амурской осени»
Культура 2

Актер Григорий Сиятвинда: «Сейчас автографы никто не просит, всем нужны селфи»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь