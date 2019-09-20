В Благовещенске презентовали книгу об истории литературы Приамурья (фото)

20 сентября в БГПУ презентовали книгу доктора филологических наук, профессора Александра Урманова «Мы твердо стали на Амуре…». Издание описывает историю литературы Приамурья в лицах, судьбах и творческих исканиях. Часть тиража книги передадут школам области.

Монографию напечатали в Санкт-Петербурге. В ней представлена история более чем полуторавекового пути литературы Приамурья – с начала 1860-х годов вплоть до сегодняшних дней. Цель издания – возвращение в современный культурный и научный контекст ярких и талантливых, но в силу разных причин незаслуженно забытых авторов, литературных явлений, представляющих безусловную культурную, эстетическую ценность и огромный познавательный интерес.

Презентованная книга адресована специалистам-филологам, преподавателям вузов, учителям, студентам гуманитарных факультетов, школьникам, всем, кто интересуется историей и культурой Приамурья.

В числе авторов, творческие судьбы которых воссозданы и представлены в книге, – Порфирий Масюков, Ахилл Карпов, Леонид Волков, Владимир Кондратьев, Герасим Шпилёв, Фёдор Коротаев, Фёдор Чудаков, Александр Матюшенский, Анатолий Могильников, Виктор Алюшин, Игорь Игнатенко, Валерий Черкесов, Борис Черных и другие. Одна из глав посвящена основателю литературного краеведения Приамурья Анатолию Лосеву.