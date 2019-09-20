В Циолковском обсудили, как развивать город

Фото: пресс-служба ЗАТО Циолковский

В Циолковском обсудили проблемы и перспективы развития города. Для этого по инициативе неравнодушных жителей и главы ЗАТО Циолковский в городе организовали круглый стол.

«Такие мероприятия должны быть предельно открытыми и прозрачными, так как проводятся специально для обмена мнениями по спорным вопросам. Только обсудив вместе все проблемы, существующие в городе, и выслушав разные мнения, мы сможем принять правильное решение. Пришло время решительного поворота к развитию, созданию конкурентоспособной экономики и мощной социальной сферы», – сказал глава ЗАТО Циолковский Сергей Левицкий.

В работе круглого стола приняли участие представители общественности, власти, бизнеса, образования, культуры, СМИ, а также неравнодушные жители города.

Участники круглого стола поделились своими мнениями. Проблемы и перспективы поддержки многодетных семей Циолковского озвучила заведующая детским садом Светлана Светликова. В рамках социальной поддержки она предложила запланировать адресную помощь семьям. «Многодетные семьи в приоритете: для них предусмотрено первоочередное выделение служебного жилья, также дети из многодетных и малоимущих семей получают дополнительное образование бесплатно, а платные кружки посещают с пятидесятипроцентной скидкой», – поддержал инициативу глава ЗАТО.

Также на круглом столе озвучили предложение привлекать в Циолковский узких медицинских специалистов из городов Амурской области на платной основе, создать в городе молодежный совет, реанимировать детские дворовые площадки и спортивный стадион. Участники круглого стола обсудили и проблемный для Циолковского вопрос взаимодействия органов местного самоуправления. «Важную роль играет диалог органов власти, профсоюзов, некоммерческих организаций и бизнес-структур в рамках реализации социально-экономической политики ЗАТО Циолковский, приоритетных национальных и региональных проектов», – резюмировал Сергей Левицкий.

По итогам обсуждения собравшиеся предложили создать некоммерческую организацию «Циолковский - город будущего». В перспективе она объединит все организации, учреждения и предприятия для создания благоприятной развивающей комфортной среды, сообщает пресс-служба администрации ЗАТО Циолковский.