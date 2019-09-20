Можно ли крестить детей, рожденных благодаря ЭКО: мнение Святослава Шевченко

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей, священник Русской православной церкви Димитрий Смирнов высказался против крещения детей, рожденных путем суррогатного материнства и экстракорпорального оплодотворения. Священнослужитель отметил, что при ЭКО женщина делает несколько абортов, а это недопустимо. На такое высказывание быстро последовал ответ РПЦ. Там отметили, что учению церкви противоречит отказ священников крестить таких детей. Чтобы разобраться в этом вопросе, корреспондент АльфаТВ обратился к благовещенскому священнику Святославу Шевченко.

Священник Святослав Шевченко отметил, что православная церковь негативно относится к виду ЭКО, при котором оплодотворяется несколько яйцеклеток, а жизнь дают только одной. По мнению спикера, это ни что иное, как аборт. Церковь признает вид экстракорпорального оплодотворения, при котором подсаживают только одну яйцеклетку.

Святослав Шевченко подчеркивает, что церковь не отказывает в крещении детей, зачатых путем ЭКО или с помощью суррогатного материнства.

«Эти ребятишки не виноваты. Кто знает, что может случиться, а если ребенок заболеет? Без крещения церковь не может допустить его к таинствам и за него молиться. То, что сказал Дмитрий Смирнов – это его личная позиция, которая противоречит общецерковной позиции. В нашей церкви появился такой тренд – хайповых проповеднических усилий, которые направлены на привлечение внимания. Такое ощущение, что человек делает заявление даже в сане для того, чтобы его заметили», – поделился своим мнением священнослужитель.

Святослав рассказал, что ему приходилось крестить детей, чьи родители прибегали к ЭКО, он не собирается прекращать совершать этот обряд над такими детьми.

Как сообщало Амур.инфо, по данным на июнь 2019 года направление на ЭКО получили 119 жительниц Приамурья. Эффективность ЭКО в Амурской области составляет более 30 процентов, уравниваясь со средним показателем по стране в целом. Рождаемость с участием ЭКО занимает 2 процента от всех родов в Амурской области. В Приамурье в этом году сделано на 24 % меньше процедур ЭКО, чем за аналогичный период прошлого года. На 2019 год утвержден план в 415 процедур.