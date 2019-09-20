В Благовещенске депутаты гордумы сформировали профильные комитеты

Фото: Пресс-служба Благовещенской гордумы

Депутаты благовещенской городской думы 7 созыва сформировали профильные комитеты и выбрали в каждом председателя. Согласно регламенту, в гордуме Благовещенска четыре комитета: по социальным вопросам молодежи и детства, по местному самоуправлению, по вопросам экономики, собственности и ЖКХ и комитет по бюджету, финансам и налогам.

В комитет по социальным вопросам, вопросам молодежи и детства вошли Алексей Астафьев, Антон Кочетов, Степан Попов, Сергей Чеботов и Дмитрий Величко, который стал председателем комитета. Комитет по местному самоуправлению возглавил Юрий Грошев. В этот комитет также вошли Роман Кобыльцов и Юрий Кузнецов.

В комитет по вопросам экономики, собственности и жилищно-коммунального хозяйства вошли: Константин Ельцов, который также занял кресло председателя комитета, Дмитрий Великий, Юрий Козлов, Аркадий Мальцев, Денис Салтыков, Елена Синькова, Сергей Сопин, Сергей Сухоносов, Олег Усов, Александр Удод, Арсен Чихтисов, Дмитрий Шерстнев, Сергей Щербаков.

Комитет по бюджету, финансам и налогам сформировали Руслан Василевский, Александр Имамеев, Владимир Коновалов, Александр Недосекин, Владимир Семенов, Вадим Стратонов, Сергей Черкашин и Артем Салварян, который стал его председателем.

Председатели комитетов будут работать в гордуме без отрыва от своего основного места работы, сообщает пресс-служба Думы.