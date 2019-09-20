Мэр Благовещенска Валентина Калита прокомментировала избрание Елены Евглевской на пост спикера гордумы

Мэр Благовещенска оценила избрание директора лицея №6 Елены Евглевской на пост председателя Благовещенской городской Думы. Валентина Калита уверена, что под руководством нового спикера дума будет работать эффективно.

«Елена Игоревна Евглевская – хороший руководитель. Лицей № 6, который она возглавила, стал одним из лучших общеобразовательных учреждений Благовещенска. Это очень неравнодушный к судьбе города человек, занимающий активную жизненную позицию.

Ее знают и уважают в профессиональной среде, и, как показали прошедшие выборы, она пользуется поддержкой жителей. Я уверена, что под руководством Елены Игоревны городская Дума будет работать эффективно, и мы вместе с депутатским корпусом сможем завершить уже начатые и реализовать новые проекты, направленные на развитие города Благовещенска», – сообщила Амур.инфо мэр Благовещенска Валентина Калита.

Как сообщало информагентство, 19 сентября, на установочном заседании думы 7 созыва председателем представительного органа была избрана женщина Елена Евглевская. За ее кандидатуру проголосовали 25 из 27 присутствовавших на заседании депутатов.