Нужна помощь: благовещенских водителей просят проверить свои видеорегистраторы
Благовещенские автовладельцы могут помочь установить виновника ДТП, в котором пострадал младенец. Как сообщало ИА «Амур.инфо», авария случилась 19 сентября в 16:38 на регулируемом перекрестке улиц имени Богдана Хмельницкого и Амурская.
При столкновении двух автомобилей отечественного производства пострадали два пассажира автомобиля ВАЗ. Один из пострадавших – месячный ребенок. Он находился на руках у мамы.
«Для установления причин и обстоятельств ДТП Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, и свидетелей произошедшего, а также водителей, которые в указанное время находились на данном перекрестке, и на чьих автомобилях имелись видеорегистраторы», – говорится в обращении ГИБДД.
Информацию о ДТП примут в отделе ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: (4162) 59-46-76 или +7-963-808-00-56.
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