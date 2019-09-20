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20сентября
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сегодня, 16:02 4

Нужна помощь: благовещенских водителей просят проверить свои видеорегистраторы

Нужна помощь: благовещенских водителей просят проверить свои видеорегистраторы
Фото: pixabay.com

Благовещенские автовладельцы могут помочь установить виновника ДТП, в котором пострадал младенец. Как сообщало ИА «Амур.инфо», авария случилась 19 сентября в 16:38 на регулируемом перекрестке улиц имени Богдана Хмельницкого и Амурская.

При столкновении двух автомобилей отечественного производства пострадали два пассажира автомобиля ВАЗ. Один из пострадавших – месячный ребенок. Он находился на руках у мамы.

«Для установления причин и обстоятельств ДТП Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, и свидетелей произошедшего, а также водителей, которые в указанное время находились на данном перекрестке, и на чьих автомобилях имелись видеорегистраторы», – говорится в обращении ГИБДД.

Информацию о ДТП примут в отделе ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: (4162) 59-46-76 или +7-963-808-00-56.

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#ДТП

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Комментарии
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  • Sileva

    Sileva
    34 минуты назад

    Там камера установлена уличная прямо на перекресток. Обратитесь в ЕДДС.

  • Scoville

    Scoville
    29 минут назад

    Где коменты про стукачество?

  • семёнов

    семёнов
    21 минута назад

    Родителей наказать за перевозку ребёнка без дет.кресла. За кордоном могли бы и род.прав лишить.

  • семёнов

    семёнов
    21 минута назад

    Родителей наказать за перевозку ребёнка без дет.кресла. За кордоном могли бы и род.прав лишить.

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