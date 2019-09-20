Нужна помощь: благовещенских водителей просят проверить свои видеорегистраторы

При столкновении двух автомобилей отечественного производства пострадали два пассажира автомобиля ВАЗ. Один из пострадавших – месячный ребенок. Он находился на руках у мамы.

«Для установления причин и обстоятельств ДТП Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, и свидетелей произошедшего, а также водителей, которые в указанное время находились на данном перекрестке, и на чьих автомобилях имелись видеорегистраторы», – говорится в обращении ГИБДД.

Информацию о ДТП примут в отделе ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: (4162) 59-46-76 или +7-963-808-00-56.