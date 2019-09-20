На ремонт памятников Благовещенска направлено около 6 миллионов рублей

Фото: admblag.ru

В преддверии юбилейной годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Благовещенске благоустраивают и реставрируют мемориалы погибшим землякам. На ремонт шести памятников направлено более 5,8 миллиона рублей из регионального и муниципального бюджетов.

На сегодняшний день уже отреставрированы памятник труженикам тыла на площади Победы, обелиск выпускникам школы № 4, погибшим в годы Великой Отечественной войны (находится на территории Алексеевской гимназии), и памятник погибшим односельчанам в селе Белогорье.

Сейчас реставрируется мемориальный ансамбль памяти воинов-амурцев, павших на фронтах Великой Отечественной войны, расположенный на площади Победы. Рабочие меняют часть тротуарной плитки и бордюрного камня, реставрируют георгиевскую ленту в верхней части монумента, изображение ордена Победы и плитку на самом памятнике.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, на этой неделе к работам приступили и в селе Садовом. Начали ремонт стелы в память односельчан, погибших за Родину в 1941-1945 годах, с демонтажных работ. Впереди – укладка тротуарной плитки, асфальтобетонного покрытия и монтаж керамогранитной плитки у основания стелы. Кроме того, на площади, где располагается стела, установят 8 новых светильников наружного освещения.

Ведутся работы и в поселке Новом: у братской могилы бойцов 100-го отдельного пулеметного батальона 101-го Краснознаменного укрепрайона, павших в боях с японскими милитаристами в Маньчжурии, укладывают плитку. Также здесь будет заменено ограждение, территорию благоустроят.

Завершить все ремонтные и реставрационные работы на памятниках планируется до конца октября текущего года.