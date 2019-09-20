«Кросс Нации-2019», еще одна красная дорожка и закрытие «Амурской осени»: выходные в Благовещенске
В эти выходные благовещенцы смогут увидеть еще пару спектаклей в рамках «Амурской осени», а также побывать на красной дорожке, в которой примут участие все звезды фестиваля. Кроме того, в городе пройдет книжная ярмарка-фестиваль, зумба-пати, а также «Кросс Нации-2019».
Суббота, 21 сентября
Дом ремесел в 10:15 приглашает на мастер-класс по народной кукле, а в 10:30 – на мастер-класс по бисероплетению. Необходима предварительная запись.
В Благовещенске пройдет Всероссийский день бега «Кросс Нации-2019». Старт в 12:00 на площади Ленина. Регистрация начнется с 09:00 и закончится за 30 минут до первого старта. По традиции первым будет дан старт так называемому VIP-забегу, где побегут также дошколята с родителями, ученики младших классов с родителями, пенсионеры.
Кроме того, на площади Ленина в 11:00 начнет свою работу площадка ГТО, где все желающие смогут сдать нормативы ГТО на шести оборудованных территориях по шести дисциплинам.
В 12:00 в спорткомплексе «Юность» начнется открытое первенство города Благовещенска по вольной борьбе среди юношей.
В этот день стартует турфестиваль Amurfest. Он начнется в 12:00 в парке Дружбы. За 9 часов туристического праздника гости фестиваля смогут посетить десятки площадок и развлекательных зон: виртуальная, гастрономическая, творческая и другие.
Городской парк культуры и отдыха и клуб авторской песни «Магия звука» приглашает в 16:00 на фестиваль авторской песни «Всем мира!», который приурочен к Международному дню мира! В программе выступление музыкантов, авторов-исполнителей.
В 16:00 в «Старом городе» ТРЦ «Острова» пройдет красная дорожка с участием всех звёзд «Амурской Осени».
А на площади ОКЦ состоится мероприятие выходного дня «Зумба-пати». Начало в 17:00.
В 17:00 в рамках фестиваля «Амурская осень» в филармонии можно будет посмотреть спектакль «Мужской аромат. Оркестр».
Драмтеатр в 18:30 приглашает на творческий вечер «Времен связующая нить». Его проведут Валерия Ланская и Станислав Беляев.
А в большом зале ОКЦ в 19:00 покажут спектакль «Авантюристы поневоле».
Воскресенье, 22 сентября
В 11:00 в спорткомплексе «Юность» пройдет открытое первенство города Благовещенска по вольной борьбе среди юниоров памяти Сергея Лазуткина.
В 11:30 Дом ремесел проведет мастер-класс по бисероплетению.
В 13:00 в конноспортивном клубе «Аллюр» стартует открытый турнир Благовещенска по конному спорту.
Кроме того, с 22 по 25 сентября в амурской столице в городских библиотеках и на открытых площадках пройдут мероприятия первого литературного ивента «Книжная осень». Прологом к основным мероприятиям литературного ивента станет первая книжная ярмарка-фестиваль «Набережная Амура. Граница с Китаем», которая состоится 22 сентября на набережной реки Амур в рамках фестивального движения «Культурный город на набережной». Свои книги представят дальневосточные авторы. Пролог книжной ярмарки совпал с последним днем «Амурской осени». Звездные гости фестиваля поддержат участников книжной ярмарки и выступят 22 сентября в 13:00 у ротонды. На набережной выступят: популярный российский актер театра и кино Олег Харитонов, звезда сериала «Молодежка» Евгений Банифатов, певец, победитель конкурса «Алла ищет таланты» Дмитрий Нестеров, российский актер театра и кино Денис Сердюков и Владислав Шкляев, а также латвийский киноактер Мартиньш Вилсон.
В 16:00 в ОКЦ состоится церемония закрытия фестиваля кино и театра «Амурская осень».
Суббота и воскресенье, 21 и 22 сентября
Оба выходных дня в акватории Зейского затона (яхт-клуб «Командор») состоится открытое первенство Благовещенска по парусному спорту «Осенний лист – 2019». В соревнованиях примут участие около 30 спортсменов возрастом от 9 до 18 лет в 3 классах яхт «Оптимист», «Кадет», «Луч».
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