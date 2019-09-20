Амурчанин вошел в доверие к женщинам и стал богаче

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В Тамбовском районе Приамурья прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 28-летнего неработающего местного жителя. Ему вменяют хищение и покушение на мошенничество в отношении двух женщин, к которым амурчанин вошел в доверие.

Установлено, что 29 мая 2019 года мужчина, воспользовавшись тем, что его знакомая (с ней он ранее познакомился в интернете) спит, похитил принадлежащее амурчанке имущество на сумму 30 000 рублей. А именно он снял золотые серьги и похитил два сотовых телефона, которые находились в доме. В дальнейшем амурчанин решил похитить у бабушки своей знакомой деньги – 5 000 рублей. Он обманул пожилую женщину, сказав ей, что ее внучка якобы задержана полицейскими и для разрешения вопроса требуются 5 000 рублей. Женщина передала все имевшиеся на тот момент в ее распоряжении денежные средства – 1 000 рублей.

Как сообщает прокуратура Амурской области, за данное преступление жителю Тамбовского района грозит лишение свободы на срок до 5 лет.