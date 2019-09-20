Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:32 0

Амурчанин вошел в доверие к женщинам и стал богаче

Амурчанин вошел в доверие к женщинам и стал богаче
Фото: Амур.инфо

В Тамбовском районе Приамурья прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 28-летнего неработающего местного жителя. Ему вменяют хищение и покушение на мошенничество в отношении двух женщин, к которым амурчанин вошел в доверие.

Установлено, что 29 мая 2019 года мужчина, воспользовавшись тем, что его знакомая (с ней он ранее познакомился в интернете) спит, похитил принадлежащее амурчанке имущество на сумму 30 000 рублей. А именно он снял золотые серьги и похитил два сотовых телефона, которые находились в доме. В дальнейшем амурчанин решил похитить у бабушки своей знакомой деньги – 5 000 рублей. Он обманул пожилую женщину, сказав ей, что ее внучка якобы задержана полицейскими и для разрешения вопроса требуются 5 000 рублей. Женщина передала все имевшиеся на тот момент в ее распоряжении денежные средства – 1 000 рублей.

Как сообщает прокуратура Амурской области, за данное преступление жителю Тамбовского района грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Просмотров всего: 398

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

В Приамурье пропала девушка-подросток
Происшествия 6

В Благовещенске попало на видео нарушение ПДД пассажирским автобусом
Культура

Актер Максим Колосов чуть не лишился глаза на репетиции в Благовещенске
Происшествия

Режим ЧС, введенный в части Архаринского района в связи с чумой свиней, затронул 4 села
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь