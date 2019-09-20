Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:02 0

Звезда сериала «Светофор»: Я – королевский кот

Звезда сериала «Светофор»: Я – королевский кот

Дмитрий Миллер, один из главных героев-любовников российского кинематографа, на самом деле примерный семьянин. Во время пребывания в Благовещенске на фестивале «Амурская осень» он успел съездить в Китай и купил для своих дочек-близняшек игрушки.

Об этом актер рассказал в «Простых вопросах». Чем стал для Дмитрия сериал «Светофор», какие роли он любит играть больше – трагические или комедийные и в какие игры играет со своими детьми – узнаете из интервью.

Просмотров всего: 209

#Амурская осень #культура

распечатать


Общество 2

Можно ли крестить детей, рожденных благодаря ЭКО: мнение Святослава Шевченко
Культура

Актер Максим Колосов чуть не лишился глаза на репетиции в Благовещенске
Культура 1

Ангельский Дмитрий Миллер и «Театральная Россия»: «Дневники Амурской осени»
Культура

Гоша Куценко позвал благовещенцев в кино
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь