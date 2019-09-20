Звезда сериала «Светофор»: Я – королевский кот

Дмитрий Миллер, один из главных героев-любовников российского кинематографа, на самом деле примерный семьянин. Во время пребывания в Благовещенске на фестивале «Амурская осень» он успел съездить в Китай и купил для своих дочек-близняшек игрушки.

Об этом актер рассказал в «Простых вопросах». Чем стал для Дмитрия сериал «Светофор», какие роли он любит играть больше – трагические или комедийные и в какие игры играет со своими детьми – узнаете из интервью.

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#Амурская осень #культура

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Оксана Руденко