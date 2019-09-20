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20сентября
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сегодня, 15:07 4

В Благовещенске на Пушкина приостановили ремонт дороги

В Благовещенске на Пушкина приостановили ремонт дороги
Фото: Администрация Благовещенска

Ремонт дороги на участке улицы Пушкина между Зейской и Ленина в Благовещенске приостановили. При вскрытии асфальта рабочие обнаружили, что плиты перекрытия лотков теплотрассы частично разрушены. Работы приостановили, чтобы держатели сетей АО «Амурские коммунальные системы» смогли заменить их на усиленные плиты с двойным армированием.

Кроме того, чтобы обезопасить весь участок теплотрассы, проходящий под дорожным полотном, было принято решение провести полную замену всех 53 плит перекрытия. По информации администрации города, такие плиты смогут выдержать нагрузку сложившегося в этом районе траффика.

В настоящее время силами «АКС» эта работа уже проводится. Одновременно работы по обратной засыпке и подготовке к асфальтированию осуществляется подрядной организацией.

«Несмотря на пересмотр графика проведения работ на данном участке, все запланированные мероприятия по благоустройству данного участками будут завершены в установленный срок – до конца октября. Более того, замена плит перекрытия позволит не беспокоится о проблемах с тепловыми сетями», – пояснил первый заместитель мэра Олег Имамеев.

На данном участке помимо асфальтирования дороги будут вымощены тротуары, появится пешеходное ограждение. На ремонт участка улицы Пушкина между Ленина и Зейской выделено около 19,7 миллиона рублей. Все работы по замене плит перекрытия теплотрассы АО «Амурские коммунальные системы» проводят за счёт собственных средств.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Благовещенске ведётся ремонт на 23 участках дорог.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    1 час назад

    Сразу видно люди с колёс работают, а проект по ходу дела на коленках редактируют. Какие ещё сюрпризы хранит для спецов, самородков коварные недра ул. Пушкина (Бурхановской))))

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Дядя Саша

    Какие ещё сюрпризы хранит для спецов, самородков коварные недра ул. Пушкина (Бурхановской))))



    О сколько нам открытий чудных

    Готовят просвещения дух

    И Опыт, сын ошибок трудных,

    И Гений, парадоксов друг,

    И Случай, бог изобретатель...

    А. Пушкин

  • тт

    тт
    1 час назад

    Как то непонятно, когда они это выявили, работы там идут с мая месяца и всё в одной поре.

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    14 минут назад

    Всё, по ул Зейской гор вода откл, говорят в АКС задвижки неожиданно зассали, срочно менять надо.

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