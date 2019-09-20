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20сентября
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сегодня, 14:50 0

После реакции СМИ в Белогорске перевесили вывеску «Табачная точка»

После реакции СМИ в Белогорске перевесили вывеску «Табачная точка»
Фото: instagram.com/prosto_gazeta

В Белогорске была перевешена вывеска «Табачная точка», которая ранее располагалась рядом с мемориальной доской на одном из зданий. Об этом в Инстаграме уведомило издание «Просто газета», которое и обращало внимание на данную проблему.

Отмечается, что теперь вывеска «Табачная точка» размещена на двери. Это подтверждает опубликованная фотография.

«Хорошо, когда понимают свои ошибки», – заметил один из пользователей Инстаграма.

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#Белогорск

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