Топ фильмов про зомби-апокалипсис (21+)

Было время, когда сериал «Ходячие мертвецы» полностью поглотил мое внимание. В нем хорошо все: сюжет, герои, атмосферность. И казалось бы, нет фильмов, которые могут его переплюнуть. Может, оно и так. Но все же есть кинокартины про зомби-апокалипсис, которые ничуть не хуже. Грядут выходные, если задаетесь вопросом «Что смотреть вечерами?» – эта подборка специально для вас. Ниже в комментариях делитесь, что уже из перечисленного видели или пишите свои фильмы-фавориты про зомби.

28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ, 2007

Да, по временным меркам этот фильм старый. Но он, среди фильмов про зомби, однозначно, мой фаворит. Он цепляет своей атмосферой и музыкой. «28 недель спустя» – продолжение фильма «28 дней спустя». Первая часть, кстати, не особо впечатлила, в отличие от второй.

КОНЕЦ ДНЯ, 2016

Озвучка трейлера оставляет желать лучшего. Но вот сам фильм в нормальной многоголосой. Особенностей в сюжете нет. Люди борются за выживание: одни создают коммуны, другие становятся бандитами, а третьи – уничтожают зомби. Которые, кстати, не переносят дневной свет.

РЕПОРТАЖ: АПОКАЛИПСИС, 2014

До этого фильма было еще три «Репортажа», если хотите – посмотрите их прежде, чем переходить к этой части. В четвертом фильме действия разворачиваются на корабле. На нем ученые проводят эксперименты на инфицированных. Цель – понять природу заразы. Что по итогу произойдет – можно уже догадаться самостоятельно.

ОВЕРЛОД, 2018

Отряд американских десантников проник в оккупированный немцами поселок. И обнаружили не только нацистов, но и их зловещие эксперименты. При просмотре этого фильма рекомендую отбросить критическое мышление, иначе оно испортит вам все. Фильмец бодренький, но предсказуемый. Годный для просмотра с друзьями.

ВОЙНА МИРОВ Z, 2013

После серии фильмов «Обитель зла», фильмы, выходящие позже, уже меня не так цепляют. Но этот смотрела два раза. Хотя сюжет вполне себе стандартный. Есть главный герой – Джеральд Лейн. Он становится свидетелем начавшегося зомби-апокалипсиса. Чтобы найти его причины и спасти человечество, он соглашается на сотрудничество с особой группой ООН. К слову, готовится вторая часть фильма. Поговаривают, что выйдет она в 2020 году.

ПОЕЗД В ПУССАН, 2016

Азиатское кино не люблю, но «Поезд в Пусан» – не просто «еще один фильмец про зомби», а самая настоящая драматургия, которая разворачивается в поезде. Он стал единственным убежищем для выживших от ходячих мертвецов. Кинокритики признали данный фильм серьезным и не имеющим недостатки.

БРЕМЯ, 2017

Главный герой отец-одиночка заражен. И у него есть 48 часов, чтобы найти опекунов для своей маленькой дочери. Если вы не видели этот фильм и решились его посмотреть, то рекомендую изначально глянуть короткометражку «Груз» 2013 года. Именно она стала прародителем кинокартины.

ОДИН ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА, 2017

У фильма очень низкий рейтинг, но на самом деле он не так уж и плох. Да, малобюджетный. Да, сняли его в Италии. И, да, в нем нет узнаваемых лиц. Местами отсутствует логика, не самый лучший грим у зомби, но для разнообразия посмотреть можно. Главный герой застрял в лифте, а в городе в этот момент распространяется опасный вирус. Лифт стал для мужчины единственным безопасным местом.