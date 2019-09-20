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20сентября
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В Благовещенске любителя нетрезвого вождения взяли под стражу в зале суда

В Благовещенске любителя нетрезвого вождения взяли под стражу в зале суда
Фото: amur.info

В Благовещенске мужчина, дважды попадавшийся автоинспекторам нетрезвым, приговорен к лишению свободы. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима – суд учел рецидив преступлений.

Первый приговор в отношении мужчины прозвучал в марте 2017 года, когда его судили за то, что он управлял автомобилем, находясь в нетрезвом виде. В октябре 2018 года мужчина – уже судимый и снова нетрезвый – был задержан за рулем. Врач наркодиспансера, установив состояние опьянения, обнаружил в биоматериале альфа-пирролидиновалерофенон и его метаболит, являющийся производным меткатинона. Нарушителя судили; он получил наказание в виде лишения свободы на три года и три месяца, и лишение прав на три года.

Однако в феврале 2019 года, осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Mazda и на улице Студенческая был остановлен сотрудниками ДПС. «Имея признаки опьянения, будучи отстраненным сотрудниками ГИБДД от управления транспортным средством, он не выполнил законного требования инспектора ДПС о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, тем самым, согласно закону, признав себя лицом, находящимся в состоянии опьянения», – сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступлений признал полностью, от дачи показаний отказался. Обстоятельствами, смягчающими наказание, по каждому из фактов совершенных преступлений суд признал: раскаяние и активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы. После освобождения он не должен садиться за руль автомобиля в течение трех лет. Осужденного взяли под стражу прямо в зале суда. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.

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#суды

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Комментарии
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  • Алгебра

    Алгебра
    47 минут назад

    Прекрасно! Побольше бы таких приговоров!

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