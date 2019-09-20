В Тынде коммунальщики устроили «собрание» с плакатами в поддержку уволенного директора (фото)

В руках люди держали плакаты с лозунгами: «Нет места новому директору», «Мы за Плотникова», «ГорЭТС – территория тружеников, профессионалов и честных людей нашего города!».

«(...) ГЭТС Тынды – самое стабильное и крепкое предприятие Тынды, сотрудники которого стеной за своего директора. После увольнения Плотникова жители города теперь боятся развал предприятия и возможного коллапса во время отопительного сезона», – сообщает паблик.

Евгения Плотникова уволили в ноябре 2018 год. В июне Тындинский районный суд вынес решение о восстановлении его в должности. Был подготовлен исполнительный лист о признании незаконным распоряжения администрации Тынды и о взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, пишет газета «Бам».

18 сентября судебная коллегия по гражданским делам Амурского областного суда отменила решение Тындинского районного суда о восстановлении Евгения Плотникова и признало его незаконным. Сейчас МУП «Горэлетротеплосеть» возглавляет Сергей Ишутин.

Один из жителей Тынды, который назвал себя общественником, Андрей Трещук сообщил информационному агентству, что на мероприятии присутствовали действующие работники муниципального предприятия. Они выступали за восстановление в должности Плотникова. Свою позицию тындинцы, по словам Андрея, мотивировали «фактами в работе, которые негативным образом сказались на деятельности предприятия». Какие это конкретно факты, не уточняется.

«Это была не акция протеста, это было собрание. Работники требовали у мэра города Тынды вернуть прежнего директора, потому что у них был печальный опыт работы с нынешним директором. Они просили администрацию вернуть Плотникова. Они знают о решении областного суда, но они обратились к администрации, чтобы мэр их услышала и вернула действительно квалифицированного специалиста», – прокомментировал Трещук.

Он уточнил, что участники акции планируют подготовить обращение, указав в ней свою позицию и аргументацию, и направят бумагу в мэрию. Мэр Тынды Марина Михайлова прокомментировала Амур.инфо ситуацию.

«По моей информации, организовали это уволенные сотрудники, которые уже там не работают. По моим сведениям, людей ввели в заблуждение и вытащили на это мероприятие, то есть людей собрали не в поддержку Плотникова, часть из них сразу же разошлась, когда стали делать фото, снимать видео. Не понятна цель этого митинга: областной суд отменил решение Тындинского суда, сказал, что увольнение Плотникова законно», – сказала Марина Валентиновна.

Она добавила, что администрация Тынды планирует направить заявление в полицию по поводу несанкционированного проведения митинга.

Как ранее сообщало Амур.инфо, увольнения руководителей в северной столице региона последовали после смены власти. В феврале 2019 года мэр города опровергала слухи о массовых кадровых чистках в городе. Кроме Плотникова своих должностей лишились директор тындинской гимназии № 2 Людмила Фирсова и директор городской типографии Илья Игнатов.