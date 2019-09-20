В Свободном прошел очередной суд по делу, в котором фигурирует экс-супруга высокопоставленного чиновника

В Свободненском городском суде прошло очередное заседание по делу семьи Тырцевых. Судебные разбирательства идут между экс-супругой и родным братом бывшего амурского зампреда Сергея Тырцева.

Бывшая жена одного из самых богатых чиновников региона обвинила его младшего брата в незаконном обогащении. Как рассказывает сам Антон Тырцев, до недавнего времени бизнес был семейным. Члены семьи переводили ему средства на покупку и ремонт квартир, строительство гостиницы – когда в Приамурье начали строить ГПЗ, стоимость аренды взлетела в несколько раз. Бизнес приносил прибыль, но, по словам Антона Тырцева, семейные и деловые отношения разрушились, когда вести дела начала Наталья Тырцева.

«Отношения с братом складывались с детства у нас хорошо, он даже одно время заменял мне отца, участвовал в моем образовании, мы шли рядом по жизни. Однако, когда к делам пришла его супруга, начались проблемы и сложности», – рассказывает Антон Тырцев.

В июне 2019 года Наталья Тырцева обратилась в Свободненский городской суд и обвинила Антона Тырцева в незаконном обогащении. Изначально в деле фигурировала сумма в 52 миллиона рублей, на настоящий момент сумма требований составляет около 66 миллионов.

В целях подтверждения заявленной суммы исковых требований сторона истца предоставила банковские справки о перечислении Антону Тырцеву денежных средств не только от Натальи Тырцевой, но и от его брата.

Антон Тырцев недоумевает, почему указанные суммы, поступившие ему от брата, вошли в сумму исковых требований его бывшей супруги, и почему брат занимает пассивную позицию в этом споре. Несмотря на сложившуюся ситуацию, Антон Тырцев не исключает, что братья все же могут разрешить все возникшие недоразумения.

«Моему доверителю арестовали все счета, имущество, парализовали работу его предприятия. В суд обратилась бывшая супруга Сергея Тырцева, предъявив иск о взыскании необоснованного обогащения, при этом, по нашему мнению, не предъявив ни одного документа, что она имеет право на взыскание таких денежных средств», – рассказала Амур.инфо представитель Антона Тырцева, юрист Юлия Суханова.

Представитель Натальи Тырцевой вновь отказался давать какие-либо комментарии журналистам. Ранее он пояснил, что считает процесс делом семейным. Сама Наталья Борисовна на заседании не присутствовала, поэтому ее комментарий получить не удалось.

«Очень обидно за своего доверителя. На протяжении 3 месяцев существует арест на счетах, ничего не делается, – поделилась юрист Юлия Суханова. – Я буду отстаивать права своего доверителя до последнего».

Этот судебный процесс не единственный, где бывшие родственники хотят отстоять свои интересы. В частности, по материалам картотеки арбитражного суда Амурской области с конца марта этого года на рассмотрение суда поступило 10 дел, где они являлись бы сторонами или в той или иной степени заинтересованными лицами.

«Ближайшее судебное заседание в Свободненском городском суде перенесено на конец сентября. Мы надеемся, что суд поставит точку в этом споре, и откажет в удовлетворении искового заявления Натальи Тырцевой. Наша задача – отстаивать интересы своего доверителя, как говорится ни шагу назад, только вперед», – заключил представитель Антона Тырцева, юрист Игорь Волобуев.

Следующее судебное заседание по делу Тырцевых состоится 27 сентября.