«Правительство запретит местным жителям покидать Дальний Восток»: амурчан напугала фейковая новость

В мессенджерах и социальных сетях распространяется информация о том, что местным жителям запретят покидать Дальний Восток в течение 5 лет. В редакцию Амур.инфо обратилось сразу несколько пользователей с просьбой подтвердить или опровергнуть сообщение.

13 сентября на сайте издания «Панорама» было опубликовано сообщение:

На обсуждении в министерстве по делам Дальнего Востока находится документ, предусматривающий запрет на выезд с территорий Дальневосточного федерального округа (ДФО) его жителей.

Мера инициирована для стабилизации демографической ситуации в регионе и будет реализована сроком на пять лет с возможной пролонгацией.

Некоторые категории граждан (депутаты, спортсмены, участники творческих коллективов, деятели искусства и действующие военнослужащие) не попадут под влияние закона. Также чиновники предусмотрели вариант со спецпропусками на выезд. Для его получения необходимо обосновать причину срочной поездки за пределы ДФО, написать расписку об обязательном возвращении в регион в положенные сроки, а также пройти собеседование в ближайшем полицейском участке.

Для въезда Дальний Восток останется открытым. Предусмотрены возможности туризма и переселения граждан, но с момента получения прописки на территории региона гражданин автоматически станет «дальневосточником» и будет вынужден соблюдать пятилетний запрет на выезд. Все перечисленные меры, по мнению ведомства, дадут ежегодный прирост населения в районе 5-7% и в будущем выровняют демографическую ситуацию в ДФО.

Также в правительстве готовы рассмотреть китайский метод улучшения демографии. Для этих целей могут расширить влияние федеральной программы «Дальневосточный гектар» на граждан КНР.

Ссылки на публикацию уже несколько дней амурчане пересылают друг другу. И некоторые не понимают, что это фейковая новость.

«Как вы можете прокомментировать? Разве могут запретить уехать из этого города? Может возможно узнать у кого-то? А то отток населения большой, не удивительно будет», – сообщает читатель Амур.инфо.

«Это прямое нарушение конституции»,– прокомментировал публикацию другой пользователь.

На главной странице сайта ИА «Панорама» указывается, что это сатирическое издание.

«Все тексты на этом веб-ресурсе представляют гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями», – сообщается на сайте агентства.

Скриншот: ИА «Панорама»

Кстати, на сайте «Панорамы» под шуточной новостью пользователи оставили комментариев. Нашлись и те, кто позитивно воспринял подобную инициативу.

«Давно уже пора. А то, несмотря на все программы поддержки и заботы о жителях Дальневосточного федерального округа, они, (…), все равно разбегаются», – написал читатель.