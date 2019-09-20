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20сентября
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сегодня, 13:47 0

В Приамурье пропала девушка-подросток

В Приамурье пропала девушка-подросток

В Амурской области идут поиски пропавшей девушки-подростка. Об этом известил Поисково-спасательный отряд «Амур».

Девушку зовут Кристина Шабалина, она 2004 года рождения. Кристина пропала 17 сентября в Райчихинске. В «Амуре» отмечают, что она может находиться в Благовещенске.

Приметы Кристины Шабалиной: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, волосы каштановые ниже плеч, кожа смуглая. Была одета: темно-зеленый пуховик, черные джинсы, белые кроссовки. При себе имелся розовый рюкзак, обшитый стразами.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Кристины, просят позвонить по телефонам: 8-914-581-01-57, 8-909-819-34-75 – волонтеры; 102 – полиция.

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#происшествия #Райчихинск

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