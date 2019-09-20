В Благовещенске попало на видео нарушение ПДД пассажирским автобусом

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео, снятое в Благовещенске. Оно запечатлело нарушение Правил дорожного движения со стороны водителя пассажирского автобуса.

Данный инцидент произошел в районе перекрестка улицы Мухина и Игнатьевского шоссе. Как отмечает опубликовавший видео инстаграм-паблик skaner28, водитель не включил сигнал поворота и сменил траекторию движения. Он повернул с полосы, с которой поворачивать нельзя. «Решил побыстрее объехать пробку», – пишет паблик.

«Ежедневно езжу на автобусах, и периодически встречаются водители, которые нарушают. Но такая наглость последнее время встречается часто. Так как по городу пробки, водители автобусов, видимо, опаздывают и выскакивают на полосу, которая не предназначена для движения налево. Нарушая ПДД и рискуя. Один раз было так, что автобус очень сильно накренился на перекрестке. Страшно и опасно», – поделилась с ИА «Амур.инфо» жительница Благовещенска Виктория.

Между тем некоторые пользователи Инстаграма, ознакомившись с видео, заступились за водителя автобуса: «И что? Кому-то помешал?».