Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:54 0

В Тынде для учеников лицея обновили стадион

В Тынде для учеников лицея обновили стадион

Уроки физкультуры для учащихся лицея № 8 в Тынде теперь проходят на обновленной спортивной площадке. Здесь установили новые гимнастические тренажеры, благоустроили футбольное поле с беговыми дорожками и зоной для прыжков в длину.

Ремонт спортивного стадиона профинансировала компания ОАО «РЖД» (ФПО "Локомотив"), вложив в это 330 тысяч рублей. Еще 500 тысяч потратят на спортивную форму лицеистам по разным видам спорта и спортивное оборудование, в том числе туристическое. Поступить в учебное учреждение оно должно до конца этого года.

Кроме обновленной спортплощадки, в лицее установили новое ограждение с шестью калитками и двумя шлагбаумами. Забор протяженностью около 500 метров вокруг учебного учреждения заменили впервые почти за сорок лет. Средства на это – почти 2, миллиона рублей – выделены из областного и местного бюджетов, также вложены внебюджетные средства.

По данным на 1 сентября 2019 года в тындинском лицее № 8 обучается 792 ребенка, сообщает пресс-служба администрации Тынды.

Просмотров всего: 64

#спорт #строительство #Тында #финансы #школа

распечатать


Экономика 1

Минимальный размер оплаты труда в России повысят на 7,5 %
Власть 4

В Амурской области четверть всего финансирования по нацпроектам направлено на демографию
Экономика 2

В строительстве канатной дороги Благовещенск–Хэйхэ наступает новый этап
Власть 4

Мэру Владивостока Олегу Гуменюку отказывают в повышении зарплаты
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь