В Тынде для учеников лицея обновили стадион

Уроки физкультуры для учащихся лицея № 8 в Тынде теперь проходят на обновленной спортивной площадке. Здесь установили новые гимнастические тренажеры, благоустроили футбольное поле с беговыми дорожками и зоной для прыжков в длину.

Ремонт спортивного стадиона профинансировала компания ОАО «РЖД» (ФПО "Локомотив"), вложив в это 330 тысяч рублей. Еще 500 тысяч потратят на спортивную форму лицеистам по разным видам спорта и спортивное оборудование, в том числе туристическое. Поступить в учебное учреждение оно должно до конца этого года.

Кроме обновленной спортплощадки, в лицее установили новое ограждение с шестью калитками и двумя шлагбаумами. Забор протяженностью около 500 метров вокруг учебного учреждения заменили впервые почти за сорок лет. Средства на это – почти 2, миллиона рублей – выделены из областного и местного бюджетов, также вложены внебюджетные средства.

По данным на 1 сентября 2019 года в тындинском лицее № 8 обучается 792 ребенка, сообщает пресс-служба администрации Тынды.