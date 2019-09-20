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20сентября
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сегодня, 12:45 1

Минимальный размер оплаты труда в России повысят на 7,5 %

Минимальный размер оплаты труда в России повысят на 7,5 %
Фото: Амур.инфо

На заседании российского правительства одобрен законопроект о повышении МРОТ. Документ предлагает установить с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда в сумме 12 130 рублей в месяц. Это на 7,5 % больше текущего показателя.

Повышение МРОТ затронет порядка 3,2 миллиона человек, половина из которых занята в государственных и муниципальных учреждениях.

Суммарный объем расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составит 20,9 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета – 5,8 миллиарда рублей, из бюджетов регионов – 15,1 миллиарда рублей. Расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте Минтруда России.

От размера МРОТ зависят пособия по безработице и социальные выплаты.

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#российская власть #финансы

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Комментарии
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  • Брайан О

    Брайан О
    52 минуты назад

    умопомрачительно

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