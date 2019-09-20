Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:36 0

Актер Максим Колосов чуть не лишился глаза на репетиции в Благовещенске

Актер Максим Колосов чуть не лишился глаза на репетиции в Благовещенске
Фото: @m_v_kolosov

Актер Максим Колосов, приехавший в Благовещенск в рамках фестиваля кино и театра «Амурская осень», получил травму во время съемки «короткометражки». «Короткий метр» съемочная группа с участием актера снимает каждый год во время проведения фестиваля. В этот раз не обошлось без увечий.

Во время репетиции драки Максим Колосов повредил глаз. Об этом он написал в своем аккаунте в Инстаграм: «…в мой глаз вошла строительная стяжка и стесала мне верхний слой роговицы, но... речь не об этом! Спасибо всем и каждому, что за два прошедших дня постельного режима, мне позвонили, написали и, кто смог, зашли в номер все те, кто – ТЕ! До дрожи приятно, что большинство – люди, которые ведут себя именно так и когда мне оч ХОРОШО! #Спасибо. Каждому. До звёзд!»

В конце актер поблагодарил местных врачей, которые оперативно и профессионально оказали помощь.

«Врачи, и им отдельное спасибо – за оперативность и профессионализм во время ночного приезда и во время дневного приема, сказали одно: «Буду жить!» Надеюсь, имели ввиду – мой глаз», – подытожил актер.

Просмотров всего: 713

#Амурская осень #происшествия

распечатать


Происшествия

В Приамурье пропала девушка-подросток
Происшествия 2

В Благовещенске попало на видео нарушение ПДД пассажирским автобусом
Происшествия

Режим ЧС, введенный в части Архаринского района в связи с чумой свиней, затронул 4 села
В России и мире

В Турции повар вылил горячее масло на русских детей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь