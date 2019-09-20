Актер Максим Колосов чуть не лишился глаза на репетиции в Благовещенске

Актер Максим Колосов, приехавший в Благовещенск в рамках фестиваля кино и театра «Амурская осень», получил травму во время съемки «короткометражки». «Короткий метр» съемочная группа с участием актера снимает каждый год во время проведения фестиваля. В этот раз не обошлось без увечий.

Во время репетиции драки Максим Колосов повредил глаз. Об этом он написал в своем аккаунте в Инстаграм: «…в мой глаз вошла строительная стяжка и стесала мне верхний слой роговицы, но... речь не об этом! Спасибо всем и каждому, что за два прошедших дня постельного режима, мне позвонили, написали и, кто смог, зашли в номер все те, кто – ТЕ! До дрожи приятно, что большинство – люди, которые ведут себя именно так и когда мне оч ХОРОШО! #Спасибо. Каждому. До звёзд!»

В конце актер поблагодарил местных врачей, которые оперативно и профессионально оказали помощь.

«Врачи, и им отдельное спасибо – за оперативность и профессионализм во время ночного приезда и во время дневного приема, сказали одно: «Буду жить!» Надеюсь, имели ввиду – мой глаз», – подытожил актер.