Режим ЧС, введенный в части Архаринского района в связи с чумой свиней, затронул 4 села
Глава Архаринского района Приамурья Елена Манаева сообщила ИА «Амур.инфо» некоторые подробности, связанные с введением на части территорий этого района режима ЧС из-за чумы свиней.
По словам Елены Петровны, режим «Чрезвычайная ситуация» сейчас действует в четырех селах района (ранее сообщалось, что он затронул территории МО Северное и МО Новоспасск). «Северный сельский совет: село Северное, село Украинка, село Скобельцыно. Новоспасский сельский совет: село Свободное», – перечислила Елена Манаева.
Глава района сообщила, что на въездах и на выездах из населенных пунктов установлены дезбарьеры, дежурят сотрудники полиции.
Начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов добавил, что действует ряд ограничений, введен карантин. «Уже провели все [положенные] мероприятия», – сказал агентству Сергей Владимирович.
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