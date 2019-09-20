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20сентября
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сегодня, 11:50 0

Режим ЧС, введенный в части Архаринского района в связи с чумой свиней, затронул 4 села

Режим ЧС, введенный в части Архаринского района в связи с чумой свиней, затронул 4 села
Фото: pixabay.com

Глава Архаринского района Приамурья Елена Манаева сообщила ИА «Амур.инфо» некоторые подробности, связанные с введением на части территорий этого района режима ЧС из-за чумы свиней.

По словам Елены Петровны, режим «Чрезвычайная ситуация» сейчас действует в четырех селах района (ранее сообщалось, что он затронул территории МО Северное и МО Новоспасск). «Северный сельский совет: село Северное, село Украинка, село Скобельцыно. Новоспасский сельский совет: село Свободное», – перечислила Елена Манаева.

Глава района сообщила, что на въездах и на выездах из населенных пунктов установлены дезбарьеры, дежурят сотрудники полиции.

Начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов добавил, что действует ряд ограничений, введен карантин. «Уже провели все [положенные] мероприятия», – сказал агентству Сергей Владимирович.

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#животные #происшествия #чума свиней

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