Жителя Белогорья возмутила огромная масляная лужа (фото)

Фото: Амур.инфо

Жителя села Белогорье, которое входит в городской округ Благовещенска, возмутила огромная черная лужа, которая появилась на одной из улиц села. О загрязнении окружающей среды он сообщил в редакцию ИА «Амур.инфо» и сопроводил свое обращении соответствующими фотографиями. По версии мужчины, в селе слили отработанное машинное масло.

«Сегодня прогуливаясь с собакой в районе улицы Заозёрная, обнаружил вот такую лужу отработанного машинного масла и покрышек. Видимо здесь кто то устроил слив мазута. Думаю что это нельзя оставить без внимания так как это всё идёт в грунтовые воды которые мы пьём», – обратился в редакцию амурчанин.

В Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратуре корреспонденту Амур.инфо пояснили, что подобных обращений в надзорный орган в последнее время не поступало. В прокуратуре планируют организовать проверку по факту обращения. Она займет около месяца.

Амур.инфо также запросило информацию о произошедшем в пресс-службе администрации Благовещенска.