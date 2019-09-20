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20сентября
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сегодня, 11:09 5

Власти: «перекос» автобуса в Благовещенске произошел из-за незначительной поломки

Власти: «перекос» автобуса в Благовещенске произошел из-за незначительной поломки
Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

В пресс-службе администрации Благовещенска прокомментировали необычный инцидент, о котором сообщалось ранее. На улице Театральной был замечен автобус с пассажирами, наклоненный на правый бок.

В мэрии отмечают, что речь об автобусе, работающем на маршруте № 28 автотранспортного предприятия «Автоколонна 1275». «Во время выполнения рейса произошла незначительная поломка в подвеске [транспорта]», – сообщили в пресс-службе.

Перевозчиком данная техническая неисправность автобуса была устранена.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Брайан О

    Брайан О
    2 часа назад

    почему отвечает власть а не перевозчик?здесь чё то не то

  • КП

    КП
    1 час назад

    Брайан О

    почему отвечает власть а не перевозчик?здесь чё то не то



    Потому что автоколонна 1275. Был бы частник, уже порвали бы.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    разве у 1275 есть Богданы)) у них вроде только Джентонги или как их)))

  • Vlad73

    Vlad73
    1 час назад

    inoyразве у 1275 есть Богданы)) у них вроде только Джентонги или как их)))


    Есть и Богданы.

  • karlik nos

    karlik nos
    24 минуты назад

    сколько себя помню их вечно и стабильно перекашивает , вот же новостя ...ждём репортаж про автобус со спущенной покрышкой из задней пары колёс , это реально будет бомба репортаж

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