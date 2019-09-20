Власти: «перекос» автобуса в Благовещенске произошел из-за незначительной поломки

Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

В мэрии отмечают, что речь об автобусе, работающем на маршруте № 28 автотранспортного предприятия «Автоколонна 1275». «Во время выполнения рейса произошла незначительная поломка в подвеске [транспорта]», – сообщили в пресс-службе.

Перевозчиком данная техническая неисправность автобуса была устранена.