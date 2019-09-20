Власти: «перекос» автобуса в Благовещенске произошел из-за незначительной поломки
В пресс-службе администрации Благовещенска прокомментировали необычный инцидент, о котором сообщалось ранее. На улице Театральной был замечен автобус с пассажирами, наклоненный на правый бок.
В мэрии отмечают, что речь об автобусе, работающем на маршруте № 28 автотранспортного предприятия «Автоколонна 1275». «Во время выполнения рейса произошла незначительная поломка в подвеске [транспорта]», – сообщили в пресс-службе.
Перевозчиком данная техническая неисправность автобуса была устранена.
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