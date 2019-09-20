В Турции повар вылил горячее масло на русских детей

Повар в одном из турецких отелей случайно вылил на туристов горячее масло. Двое детей из России получили сильные ожоги.

Происшествие случилось в отеле Club Paradiso в курортном поселке Кестель. В гостинице показывали кулинарное шоу, во время которого один из поваров не справился с ситуацией и опрокинул на зрителей горячее масло.

В результате пострадали восемь человек, в том числе двое детей из Екатеринбурга – мальчики десяти и 3,5 лет.

«Это был ад. Вы не представляете, как ребенок орал. Он горел, одежда сгорела, но успели снять. Один обгорел на 27 %, у него ожоги 2-й и 3-й степени. Он пока не сможет перенести перелет, у второго сына обгорели рука и голова, 16 % ожогов на теле», – рассказал отец мальчиков.

Мужчина добавил, что по приезде семьи в Екатеринбург у самолета будет дежурить машина «скорой помощи», она доставит мальчиков в ожоговый центр, сообщает «360».

Россиянин рассказал, что у него нет претензий к отелю. Администрация взяла вину повара на себя, пострадавшим было оплачено лечение в хорошей клинике и обратные билеты в Россию.

В августе в Турции 12-летняя россиянка нырнула в бассейн, где ее руку засосало в трубу. Девочка получила сильные увечья и впала в кому. Через несколько дней девочка скончалась. Известно, что за 2019 год в Турции погибло 88 россиян.