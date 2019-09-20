В интернете появилось видео с места перестрелки полицейских в Москве

Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали события, которые разворачивались после того, как полицейский открыл стрельбу по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект» в Москве. На кадрах, которые публикует телеканал РЕН ТВ, видно как мужчина убегает от станции метро. По утверждению телеканала, это раненый Максим Веялко, который затем скончался от полученных ранений. Эти же кадры опубликовал и Telegram-канал Baza.

Еще одно видео оказалось в распоряжении Лайфа. На нем запечатлен помент гибели полицейского. На кадрах видно, как Веялко выбегает на улицу, пробегает несколько метров, падает, после чего пытается встать, но безуспешно. Ранения оказались слишком тяжёлыми, и полицейский скончался. Его напарник Лимонов, также пострадавший при стрельбе, сейчас в реанимации в тяжёлом состоянии.

Тем временем СМИ опубликовали подробности слушившегося.

Как пишет «Коммерсантъ», сотрудники Следственного комитета России и МВД восстановили обстоятельства ЧП, произошедшего 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект». Старший прапорщик Алексей Смирнов, открывший огонь по невооруженным сотрудникам управления собственной безопасности, объяснил свой поступок тем, что устал работать в полиции, где практически не бывает выходных и мало платят.

Участники расследования не исключают, что, попытавшись задержать прапорщика за мелкую взятку и получив от него по несколько пуль, офицеры УСБ невольно предотвратили другое преступление — например, массовое убийство пассажиров. Во всяком случае, Смирнов, не зная о слежке, носил пистолет не в кобуре, а в кармане, чтобы им быстрее и удобнее можно было воспользоваться.

По данным источников «Ъ», на Алексея Смирнова сотрудники УСБ вышли после того, как один из его коллег по УВД на Московском метрополитене попался на небольшой взятке. По неофициальной информации, прапорщик, отработавший в полиции с десяток лет и не имевший нареканий по службе, занимался поборами с пассажиров, попадавшихся на незначительных нарушениях. Это приносило Смирнову, официально получавшему чуть больше 50 тысяч рублей в месяц, порядка 10 тысяч ежедневно.

За старшим прапорщиком и другими сотрудниками 5-го отделения было организовано негласное наблюдение. Скрытую спецаппаратуру установили даже в комнате, куда полицейские обычно доставляют задержанных. Сделанные ею записи, отмечают собеседники «Ъ», и станут главными доказательствами по делу Алексея Смирнова.

В среду прапорщик на платформе станции «Рязанский проспект» остановил гражданина, попросив его предъявить документы. У мужчины их не оказалось — это могло стать основанием для того, чтобы тот как минимум несколько часов провел в клетке в комнате полиции.

Однако, поторговавшись с пассажиром, прапорщик согласился отпустить его за 2 тысяч рублей и пачку сигарет, которую тот и отдал полицейскому, положив в нее деньги.

Офицеры УСБ, зафиксировавшие это, уже на улице остановили предполагаемого взяткодателя, который дал им под видеозапись показания на прапорщика. Один из полицейских после этого остался с пассажиром, а двое других пошли в комнату полиции, куда затем решили пригласить понятых и виновника инцидента.

После того как сотрудники УСБ представились прапорщику Смирнову и попросили показать им пачку сигарет с деньгами, тот неожиданно выхватил из кармана пистолет, мгновенно взвел курок и выстрелил в оперуполномоченного УСБ старшего лейтенанта Максима Веялко, тяжело ранив его в грудь. Затем, согласно видеозаписи и показаниям очевидца, прапорщик навел пистолет на замначальника отдела УСБ подполковника Алексея Лимонова, приказав тому лечь на пол.

По информации источников «Ъ», в момент инцидента оба офицера УСБ были без табельных пистолетов и бронежилетов.

На задержания опасных преступников сотрудники УСБ, как и другие полицейские, обычно надевают индивидуальные средства защиты и берут с собой оружие. Но прапорщик с его мелкими поборами опасности не представлял, да и его задержание стало случайным. К тому же оперативники УСБ работали в метрополитене, где не рекомендуется лишний раз появляться с оружием даже силовикам.

Пока прапорщик разбирался с Алексеем Лимоновым, его раненый напарник неожиданно для стрелка бросился к выходу из комнаты. Смирнов погнался за ним, на ходу выстрелив в лежащего на полу подполковника Лимонова, а затем и в пытавшегося уйти от него Максима Веялко.

Получивший еще два тяжелейших ранения сотрудник УСБ смог выбраться из метро, затем упал и умер.

По данным собеседника «Ъ», в управление Максим Веялко перевелся меньше года назад, а раньше работал в территориальной полиции. Он был из достаточно обеспеченной семьи — его отец и братья занимаются бизнесом, связанным с нефтепродуктами,— и с детства хотел стать сыщиком.

Алексей Смирнов тем временем вернулся в комнату полиции, решив добить Алексея Лимонова.

Закрыв дверь в помещение, прапорщик произвел еще несколько выстрелов (всего десять), нанеся подполковнику Лимонову в общей сложности пять ранений.

Поскольку патроны в пистолете Макарова прапорщика закончились, он вставил в него запасную обойму.

К тому времени третий сотрудник УСБ вызвал на место происшествия своих коллег и врачей. Комнату блокировали, предложив злоумышленнику сдаться. Однако ее дверь группе захвата открыл не прапорщик Смирнов, а один из его сослуживцев, все это время находившийся рядом с убийцей. Этот полицейский во время инцидента не пострадал, но не предпринял никаких попыток помещать прапорщику Смирнову, хотя и был вооружен. Не пытался он помочь и раненым офицерам. Зато прибывшим стражам порядка он заявил, что разоружил прапорщика. Последний действительно уже находился с поднятыми руками в клетке для задержанных, а его разряженный пистолет лежал на столе.

Уже установлено, что за решетку посадил себя сам Смирнов, полагавший, что в противном случае его могут убить при задержании.

Алексей Лимонов перенес несколько операций и, по прогнозам врачей, должен выжить. В день инцидента его ребенку исполнился ровно год.

Прапорщику Смирнову за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК) грозит наказание вплоть до пожизненного. Давая показания участникам расследования, он сообщил, что открыл огонь, потому что «не хотел сидеть». Впрочем, учитывая небольшую сумму взятки, он, скорее всего, отделался бы судебным штрафом, который не является полноценной судимостью.

По некоторым данным, задержанный пожаловался на тяжелые условия службы и небольшую зарплату — в последнее время он сильно уставал, так как несколько недель (из-за несанкционированных митингов, выборов в Мосгордуму и дня города) ему, как и другим полицейским, приходилось работать без выходных.

Источники «Ъ» предполагают, что у прапорщика могли возникнуть проблемы и психиатрического характера,— в ближайшее время его отправят на обследование.

«Мы не исключаем, что Смирнов находился в состоянии взведенного курка и огонь в случае какой-то конфликтной ситуации мог открыть не только по сотрудникам полиции, но и обычным пассажирам»,— отметил собеседник “Ъ”. Погибшего полицейского и его раненого коллегу собираются представить к награждению орденами Мужества.