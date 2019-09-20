Учительнице из Белогорска предстоит поговорить с министром просвещения, чтобы получить звание «Учитель года»

Фото: Правительство Амурской области

Учительница математики школы №4 города Белогорска Милица Щипун отправилась в Грозный за званием «Учитель года России». Амурчанка, обладательница звания «Учитель года Амурской области – 2019», представит Приамурье в финале педагогического конкурса. В числе испытаний– разговор с Министром просвещения РФ.

30-ый Всероссийский конкурс «Учитель года России» торжественно откроется в столице Чеченской Республики 22 сентября. Соперничество развернется между 85 конкурсантами.

В рамках соревновательных дней учителей ждут испытания «Урок», «Мастер-класс», «Внеурочное мероприятие», «Образовательный проект». 1 октября в грозненском Дворце торжеств «Сафия» объявят имена пяти участников, которые продолжат борьбу. 3 октября их ждут последние испытания – «Публичная лекция» и «Разговор с Министром». Встреча с министром просвещения Российской Федерации Ольгой Васильевой состоится в Общественной палате РФ.

В свободное время для участников, членов жюри и сопровождающих запланирована разнообразная экскурсионно-развлекательная программа: обзорная экскурсия по городу Грозному, посещение Национального музея Чеченской Республики, Мемориального комплекса Славы имени А. А. Кадырова, историко-этнографического музея «Донди-Юрт», Национальной библиотеки имени А. А. Айдамирова, Государственного русского драматического театра имени М. Ю. Лермонтова. Для гостей города выступят лучшие творческие коллективы Чеченской Республики, а также государственный симфонический оркестр. Будут организованы встречи с известными писателями, спортсменами Чеченской Республики.

Завершится главное состязание педагогов страны 4 октября. В Государственном Кремлевском дворце в Москве пройдет праздничный концерт, посвященный Дню учителя, здесь и будет объявлен абсолютный победитель конкурса, сообщает амурское правительство.