В Амурской области четверть всего финансирования по нацпроектам направлено на демографию

В правительстве Амурской области обсудили промежуточные результаты реализации национальных проектов. На территории региона выполняются 53 региональных проекта. В 2019 году на Приамурью их реализацию выделили почти 7,2 миллиарда рублей. Четверть всех средств идут на демографию.

«Результаты реализации национальных проектов непосредственно отражаются на уровне жизни населения. Поэтому мы должны организовать слаженную и четкую работу в этом направлении», – отметил глава Приамурья Василий Орлов.

Как сообщила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова, в этом году почти четверть всего финансирования направлено на нацпроект «Демография». Более 410 миллионов рублей выделено на выплаты за рождение третьего ребенка, 230 миллиона получили семьи в виде ежемесячных пособий в связи с рождением первенцев. Кроме того, в области реализуется единственный в стране объект капитального строительства в рамках этого национального проекта – психоневрологический интернат в Ромненском районе.

Дополнительное финансирование за текущий период удалось привлечь по 3 федеральным проектам. «Благодаря этим средствам в области в скором времени появится 3 дополнительных автомобиля для доставки в медицинские учреждения лиц, проживающих в отдаленной сельской местности. Кроме этого, выделенные средства пойдут на приобретение 9 единиц пожарной техники для оперативного тушения лесных возгораний. Дополнительную финансовую поддержку получат предприниматели области через региональные гарантийные организации и микрокредитные компании», – рассказала Людмила Старкова.

До конца 2020 года в Свободном построят школу на 528 учеников. Должно начаться строительство школы на 165 учеников в Экимчане. В селе Екатеринославка и пгт. Магдагачи выделены средства на постройку новых детских садов на 70 и 50 мест.

В рамках региональных проектов в 2020 году министерство транспорта и дорожного хозяйства области реконструирует участки автомобильной дороги «Благовещенск – Свободный». Кроме этого, новая трасса свяжет Благовещенский микрорайон и Чигири. Еще 14 участков в Благовещенске планируется привести в порядок до 2021 года, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.