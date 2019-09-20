В строительстве канатной дороги Благовещенск–Хэйхэ наступает новый этап

Фото: Амур.инфо

В Благовещенске будет подготовлен проект планировки и проект межевания территории, предназначенной для строительства трансграничной канатно-подвесной дороги через реку Амур. Соответствующее постановление подписала мэр Благовещенска Валентина Калита.

В документе говорится, что решение о разработке проекта планировки и межевания территории было принято после поступившего предложения от 000 «ЗЭД Девелопмент» – это компания-инвестор канатной дороги через Амур. В схеме, прилагаемой к постановлению, указано, что канатная дорога будет расположена в районе улицы Краснофлотской Благовещенска между Шимановского и Кузнечной.

Согласно постановлению мэра, разработать необходимые проекты нужно будет в соответствии с заданием, полученным в управлении архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска. Указано, что действует это постановление год. Контроль за его исполнение возложили на первого заместителя мэра Олега Имамеева.

Как сообщало Амур.инфо, в июле текущего года дали символический старт строительству канатной дороги. После нажатия кнопки «пуск» одновременно в Китае и России залили бетонные основания под будущие международные терминалы.

Основные работы по строительству уникального международного объекта должны стартовать в 2020 году. Представитель компании-инвестора заверял, что объект не станет долгостроем и что средств на дорогу точно хватит. Возводить все объекты только на суше, так как протяженность участка в 970 метров позволяет не задействовать речное дно.

Канатная дорога будет состоять из 4 линий и работать по маятниковому принципу, как фуникулер. Между двух берегов будут ходить 4 гондолы вместимостью 60 человек. Как и сейчас, пассажиры смогут беспошлинно провозить с собой грузы до 25 килограммов. Пропускная способность дороги составит 457 человек в час, интервал между рейсами не превысит 12-15 минут. По планам, уже через несколько лет ежегодный транспортный поток пассажиров составит более 1 миллиона человек.

Проект включает в себя терминальную станцию площадью 20 тысяч квадратных метров на участке 4,9 гектара. Оно будет соединен с так называемым депо, куда будут приходить кабинки с пассажирами. Архитектурную концепцию объекта разработало голландское проектное бюро UNStudio – одно из лучших архитектурных бюро мира. Эту концепцию адаптировали под местные условия. Терминал включит в себя залы пункта пропуска, магазин беспошлинной торговли – все, что есть в существующем речном вокзале.

Общая стоимость проекта с российской стороны около 3,5 миллиарда рублей с оборудованием и строительством терминала. Примерно такую же сумму собирается потратить и китайская сторона.

Все работы по подготовке к строительству ведутся параллельно на двух берегах Амура. Разработанный график сверяется на обоих берегах Амура примерно раз в две недели. Закончить объект планируется в 2022 году. Тогда же должна стать известна окончательная цена поездки.