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20сентября
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сегодня, 10:29 1

В Белогорске ежегодно экономят до 15 миллионов рублей на питании детей в школах и детсадах

В Белогорске ежегодно экономят до 15 миллионов рублей на питании детей в школах и детсадах
Фото: www.volgogradru.com

Глава Белогорска Станислав Мелюков рассказал о практике обеспечения школ и детских садов города продуктами питания местного производства. Видеоселектор прошел 19 сентября под председательством губернатора Василия Орлова.

В течение пяти последних лет в городе реализуются мероприятия по поставке продуктов питания для нужд образовательных организаций исходя из централизованного мониторинга цен. Он проводится ежеквартально специальной комиссией и является рекомендацией для осуществления закупок. Приоритетно при заключении договоров – максимальное качество продуктов питания по наименьшей цене. Централизованный подход позволяет вести системный контроль за деятельностью учреждений. Выработан он еще в 2015 году как одна из мер поддержки местных предпринимателей после введения санкций в отношении России.

В настоящее время более 90 % поставщиков – это белогорские производители и поставщики. В результате организованной администрацией работы закупочные цены в детских садах и школах значительно ниже, чем в розничной торговой сети. Так, к примеру, по цене на треть ниже сложившейся в магазинах закупается молоко и хлеб. На 14 % дешевле закупается яйцо, на 12 % – говядина.

В целом, за первое полугодие 2019 года муниципальные учреждения образования закупили продуктов питания на сумму более 41 миллиона рублей. Из них более 18,5 миллиона рублей направлены на поставку продуктов от местных производителей, 22,6 миллиона рублей – местных поставщиков. Ежегодная экономия средств родителей по итогам закупок составляет 10-15 миллионов рублей.

Это, отмечают специалисты, в том числе позволяло в Белогорске в течение последних пяти лет не повышать родительскую плату за посещение детского сада. С января 2015 года она составляет 185 рублей. При этом родители, внесшие родительскую плату за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, могут получать компенсации из областного бюджета. Льгота предоставляется в виде компенсации части родительской платы на первого ребенка в размере 20 % размера внесенной ими родительской платы, на второго ребенка – в размере 50 %, на третьего ребенка – в размере 70 % размера указанной родительской платы, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#администрация Белогорска #дети

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Комментарии
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  • Брайан О

    Брайан О
    25 минут назад

    почему в Благовещенске такого нет?

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