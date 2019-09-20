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20сентября
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У жителя Приамурья изъяли 35 килограммов марихуаны (видео)

У жителя Приамурья изъяли 35 килограммов марихуаны (видео)
Фото: кадр видео

Наркополицейские обнаружили и изъяли у одного из жителей Амурской области большое количество марихуаны. Теперь мужчине грозит длительное лишение свободы.

В МО МВД России «Белогорский» поступила информация о том, что житель села Новоселитьба Белогорского района может хранить на своем приусадебном участке наркотики. Во время проверки сведения подтвердились.

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков данного ведомства обнаружили в сарае, расположенном во дворе дома мужчины, несколько мешков с растительной массой с характерным запахом конопли, а также полог, на котором сушилась аналогичная растительная масса.

Проведенное исследование показало, что изъятое вещество является марихуаной общим весом 35 килограммов. Мужчина пояснил, что наркотик предназначен для личного потребления.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, возбуждено уголовное дело. Амурчанин может лишиться свободы на срок до 10 лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Видео предоставлены пресс-службой УМВД России по Амурской области

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#криминал #происшествия

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