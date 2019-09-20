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На генеральную репетицию тренера не пустили: амурчане об участии в «Танцах» на ТНТ

На генеральную репетицию тренера не пустили: амурчане об участии в «Танцах» на ТНТ

Юные амурчане, 12 летняя Елизавета Скляр и 14-летний Артем Желудков, новые участники популярнейшего шоу «Танцы» на ТНТ. Об их триумфе стало известно 1 сентября, когда в эфир вышел выпуск с участием благовещенцев. Мастерство ребят произвело впечатление на судей, присоединиться к своим командам их пригласили Мигель и Татьяна Денисов. Сейчас ребята в Благовещенске, на следующие съемки в Москву Лиза и Артем поедут в ноябре. Корреспондент АльфаТВ встретился с юными танцорами и узнал, как они попали в проект, что творилось за кулисами шоу и какими показались им члены жюри вне камеры.

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#Дальний Восток #дети #конкурсы #концерты #ТВ #шоу-бизнес

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