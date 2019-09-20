Месячный ребенок получил травмы в автоаварии в Благовещенске (фото)
19 сентября в Благовещенске произошло столкновение двух автомобилей. В этой аварии пострадали два человека.
ДТП случилось в 16:38 на регулируемом перекрестке улиц Богдана Хмельницкого – Амурская. При столкновении отечественных машин травмы получили два пассажира автомобиля ВАЗ, в том числе месячный ребенок.
Как сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску, ребенок перевозился на руках у мамы, в нарушение правил перевозки детей в машинах, без использования автолюльки.
«Даже самые "любящие руки" не спасут от травм в дорожно-транспортном происшествии», – напоминают в ведомстве.
Фото: instagram.com/autoroad.blg
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