Мэру Владивостока Олегу Гуменюку отказывают в повышении зарплаты

Комитет по местному самоуправлению думы Владивостока не одобрил проект муниципального правового акта о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности в городе Владивостоке. Мнения депутатов разделись.

Документ предлагает увеличить финансовое содержание главе столицы Приморья, председателю избиркома, членам горизбиркома, работающим на постоянной основе, спикеру думы и двум депутатам.

Как сообщает ИА PrimaMedia, для лиц, замещающих муниципальные должности, предусматриваются: ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячное денежное поощрение (три ежемесячных вознаграждения), ежемесячную процентную надбавку за гостайну — шесть окладов. Также есть ежеквартальное поощрение (в размере одного ежемесячного вознаграждения).

На денежное содержание, единовременную денежную выплату лицам, замещающим муниципальные должности, начисляется районный коэффициент в размере 1,3 и процентная надбавка к заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями в размере и порядке, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

Мнения членов комитета разделились. Вопрос рассмотрят на заседании думы 28 сентября.