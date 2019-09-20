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20сентября
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сегодня, 09:39 3

Мэру Владивостока Олегу Гуменюку отказывают в повышении зарплаты

Мэру Владивостока Олегу Гуменюку отказывают в повышении зарплаты
Фото: ИА PrimaMedia

Комитет по местному самоуправлению думы Владивостока не одобрил проект муниципального правового акта о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности в городе Владивостоке. Мнения депутатов разделись.

Документ предлагает увеличить финансовое содержание главе столицы Приморья, председателю избиркома, членам горизбиркома, работающим на постоянной основе, спикеру думы и двум депутатам.

Как сообщает ИА PrimaMedia, для лиц, замещающих муниципальные должности, предусматриваются: ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячное денежное поощрение (три ежемесячных вознаграждения), ежемесячную процентную надбавку за гостайну — шесть окладов. Также есть ежеквартальное поощрение (в размере одного ежемесячного вознаграждения).

На денежное содержание, единовременную денежную выплату лицам, замещающим муниципальные должности, начисляется районный коэффициент в размере 1,3 и процентная надбавка к заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями в размере и порядке, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

Мнения членов комитета разделились. Вопрос рассмотрят на заседании думы 28 сентября.

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#Дальний Восток #финансы

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Комментарии
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  • Брайан О

    Брайан О
    1 час назад

    наша конфетная Дума всё утвердит

  • Kadet_84

    Kadet_84
    50 минут назад

    Постановлением Правительства РФ от 18.09.2006 года номер 573 утверждены Правила выплаты ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу граждан, допущенных к государственной тайне. В них (Правилах) и близко речи о 6(!!!) окладах НЕТ...

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    30 минут назад

    предлагаю выплатить разницу от повышения ударами по печени и почкам

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