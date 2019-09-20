Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:20 0

В Белогорске пропал 23-летний мужчина

В Белогорске пропал 23-летний мужчина
Фото: instagram.com/dtp_belogorsk

В социальных сетях появилась информация о том, что в Белогорске пропал мужчина – Станислав Водолагин. Актуальность данных сведений ИА «Амур.инфо» по телефону подтвердила Татьяна Дужак – ей Станислав приходится внуком.

Пропавшему мужчине 23 года. Его местонахождение неизвестно с 14 августа. «Из дома ушел, и всё, больше не видели его», – отмечает Татьяна Ивановна. Женщина обратилась в полицию.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о том, где может находиться Станислав Водолагин, просят позвонить Татьяне Ивановне по телефону 8-914-384-86-93.

Просмотров всего: 463

#Белогорск #происшествия

распечатать


Общество

Учительнице из Белогорска предстоит поговорить с министром просвещения, чтобы получить звание «Учитель года»
Происшествия

У жителя Приамурья изъяли 35 килограммов марихуаны (видео)
Происшествия

Месячный ребенок получил травмы в автоаварии в Благовещенске (фото)
Общество

СМИ: в 2023 году с космодрома Восточный запустят корабль с андроидом
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь