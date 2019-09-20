В Белогорске пропал 23-летний мужчина

Фото: instagram.com/dtp_belogorsk

В социальных сетях появилась информация о том, что в Белогорске пропал мужчина – Станислав Водолагин. Актуальность данных сведений ИА «Амур.инфо» по телефону подтвердила Татьяна Дужак – ей Станислав приходится внуком.

Пропавшему мужчине 23 года. Его местонахождение неизвестно с 14 августа. «Из дома ушел, и всё, больше не видели его», – отмечает Татьяна Ивановна. Женщина обратилась в полицию.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о том, где может находиться Станислав Водолагин, просят позвонить Татьяне Ивановне по телефону 8-914-384-86-93.