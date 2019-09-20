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20сентября
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сегодня, 09:19 0

Женщины подрались из-за еды на свадьбе

Женщины подрались из-за еды на свадьбе
Фото: Pexels с сайта Pixabay

В Индонезии две женщины подрались из-за свадебного блюда. Яблоком раздора стало национальное блюдо с остро-пряным соусом – ренданг.

Видео с происшествием попало в социальные сети. В ролике гости подходят к шведскому столу. Женщина в зелёном берёт себе ренданг. Однако другой даме, стоящей рядом, показалось, что гостья положила себе в тарелку слишком много.

«У тебя нет никакого стыда и манер! Ты хочешь накормить этим целую деревню?!» – возмутилась женщина в зелёном.

Она ответила, что может делать всё что хочет, и обвинила собеседницу в том, что та влезла без очереди к шведскому столу.

Дама в красном попыталась отнять у оппонентки тарелку с едой, после чего они начали толкаться и бить друг друга. Остальные гости торжества попытались разнять их.

Ролик в Сети набирает сотни тысяч просмотров, а пользователи относятся к нему неоднозначно.

Просмотров всего: 171

#жизнь #юмор

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