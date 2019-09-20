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Кратковременные дожди и порывистый ветер: прогноз погоды в Приамурье на 20 сентября

Кратковременные дожди и порывистый ветер: прогноз погоды в Приамурье на 20 сентября
Фото: pixabay.com

20 сентября в Благовещенске ожидается кратковременный дождь и юго-восточный ветер с переходом на северо-западный со скоростью до 15 метров в секунду. Столбики термометров в областном центре покажут 13...15 градусов тепла.

В южных и центральных районах области также пройдут небольшие дожди. Прогнозируется южный, юго-восточный ветер с переходом на северо-западный со скоростью 3...8 метров в секунду. В отдельных районах – с порывами 13...18 метров в секунду. Воздух прогреется до 11...16 градусов.

В северных районах региона прольет кратковременный дождь. Ожидается порывистый ветер со скоростью до 18 метров в секунду. Температура – 8...13 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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