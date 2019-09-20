СМИ: в 2023 году с космодрома Восточный запустят корабль с андроидом

Андроид должен отправиться в космос в 2023 году на корабле «Орел» с космодрома Восточный.

«Дальше – это подготовка машины, которая полетит в 2023 году на корабле "Орел" с космодрома Восточный. А третий этап – это высадка на Луну антропоморфной системы, которая будет обеспечивать установку и регламентные работы научной лунной базы», – цитирует Рогозина ТАСС.

Ранее на МКС отправляли другого робота – Федора. Он находился там с 22 августа по 7 сентября. С ним провели несколько экспериментов. Роботом управлял на станции космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма. Сообщалось, что эксперименты были признаны удачными.