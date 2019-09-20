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СМИ: в 2023 году с космодрома Восточный запустят корабль с андроидом

СМИ: в 2023 году с космодрома Восточный запустят корабль с андроидом
Фото: pixabay.com

Россия в ближайшие три года испытает робота, предназначенного для работы в открытом космосе. Об этом пишет издание «Говорит Москва» со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Андроид должен отправиться в космос в 2023 году на корабле «Орел» с космодрома Восточный.

«Дальше – это подготовка машины, которая полетит в 2023 году на корабле "Орел" с космодрома Восточный. А третий этап – это высадка на Луну антропоморфной системы, которая будет обеспечивать установку и регламентные работы научной лунной базы», – цитирует Рогозина ТАСС.

Ранее на МКС отправляли другого робота – Федора. Он находился там с 22 августа по 7 сентября. С ним провели несколько экспериментов. Роботом управлял на станции космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма. Сообщалось, что эксперименты были признаны удачными.

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#космодром #космос #технологии

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