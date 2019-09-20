В Благовещенске с 20 сентября закрыт участок проезжей части на улице Зейской

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С 20 сентября в Благовещенске перерыта проезжая часть по улице Зейской на участке от Пушкина до Лазо. Это связано с проведением АКС ремонтных работ на сетях инженерных коммуникаций. Перекрытие продлится до момента окончания работ.

В связи с этим в городе изменится схема движения автобусов маршрута № 12. Временно они будут ходить следующим образом: Зейская – Чайковского – Ленина – Лазо, далее по действующей схеме движения маршрута, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Посадка и высадка пассажиров будут происходить на существующих остановках.

Администрация города просит водителей транспорта выбирать альтернативные маршруты для движения.