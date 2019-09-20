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20сентября
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сегодня, 08:25 5

В Благовещенске с 20 сентября закрыт участок проезжей части на улице Зейской

В Благовещенске с 20 сентября закрыт участок проезжей части на улице Зейской
Фото: Амур.инфо

С 20 сентября в Благовещенске перерыта проезжая часть по улице Зейской на участке от Пушкина до Лазо. Это связано с проведением АКС ремонтных работ на сетях инженерных коммуникаций. Перекрытие продлится до момента окончания работ.

В связи с этим в городе изменится схема движения автобусов маршрута № 12. Временно они будут ходить следующим образом: Зейская – Чайковского – Ленина – Лазо, далее по действующей схеме движения маршрута, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Посадка и высадка пассажиров будут происходить на существующих остановках.

Администрация города просит водителей транспорта выбирать альтернативные маршруты для движения.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    1 час назад

    Когда ул. Зейскую на этом участке капиталили, наверное года три тому назад?

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Точно, меняли все трубы несколько лет, и вот опять.

  • Kotik2011

    Kotik2011
    1 час назад

    Администрация города, ау, у вас есть план ремонта или кто хочет, где хочет там и роет. Вместо того что бы бросить все силы на ремонт на пример дороги в районе Калининского переезда, распылили по 3-4 дорожных работников по всему городу, вот они и ковыряются, как могут. А тротуарная плитка, расковыряли Трудовую, все лето работы «в час по чайной ложке», а сейчас вообще ни чего не делается, но зато начали работы на Шимановского. Где логика.

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    41 минута назад

    Это план "космических строителей", нахапать, как можно больше объектов и cсоздавать там видимость бурной деятельности.

  • Kotik2011

    Kotik2011
    40 минут назад

    Лет пять назад меняли трубы на улице Шимановского, на участке между Ленина и Зейской. Старые трубы складывали на газоне, шел мимо, что то «царапнуло» во взгляде на эту кучу труб, подошел, а трубы то почти новые, даже не по всей длине ржавые, видна заводская мастика, внутри «канолевые». Думаю на хрена меняют, сослуживец по армии работает в милиции-полиции в отделе БЭП (борьба с экономическими преступлениями), задаю ему вопрос по этим трубам, ответ потряс, «нам это не интересно, они (амурские коммунальные системы) частные, до суда не дойдет. Погоди говорю АКС частные, а средства на ремонт из городского бюджета, они не частные, они из нашего с тобой кармана, в ответ, не заморачивайся.....

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