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20сентября
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сегодня, 07:29 0

За взятку в 1 тысячу рублей суд в Приамурье наказал китаянку 30-тысячным штрафом

За взятку в 1 тысячу рублей суд в Приамурье наказал китаянку 30-тысячным штрафом
Фото: Амур.инфо

В Амурской области 47-летняя гражданка Китая была признана виновной в покушении на дачу взятки. Об этом сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте.

Установлено, что 27 июля 2019 года гражданка КНР, находясь в пункте пропуска через государственную границу Благовещенской таможни, попыталась дать взятку в размере 1 тысячи рублей государственному таможенному инспектору. Женщина предложила инспектору не проводить таможенный контроль в отношении перемещаемой ею из России в Китай партии товара.

Приговором суда гражданке КНР было назначено наказание в виде штрафа в тридцатикратном размере суммы взятки – 30 тысяч рублей.

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#Китай #происшествия #суды

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