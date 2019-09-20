Гороскоп 20 сентября: Девам стоит побыть с семьей, а Близнецов ждет кризис

Восход Солнца: 06:12

Заход Солнца: 18:34

Солнце в Деве.

Овен. День неблагоприятен для путешествий, оформления документов, заключения браков. Финансовое положение многих Овнов будет нестабильным. Непредвиденные траты могут быть связаны с негативными переменами дома и на работе. Вероятно, Вам придется отдать старые долги. Непрочные союзы могут быть расторгнуты.

Телец. Посвятите этот день детальному рассмотрению своих жизненных успехов и неудач. Постарайтесь ограничить общение: ваша эмоциональная чувствительность и умение сопереживать другому могут сослужить плохую службу. Не исключено, что любые активные действия приведут к конфронтации с окружающими.

Близнецы. День символизирует защиту жизненных идеалов и принципов, трансформацию половой энергии. С самого утра ожидайте недоразумений и разногласий с окружающими людьми. Ваше стремление к переменам и негативное отношение к любым формам принуждения могут создать проблемы в отношениях с руководством. Отсутствие дипломатических талантов делает вас уязвимым, однако благодаря уму и находчивости Вы всегда можете найти выход из любой критической ситуации.

Рак. Начало сложного периода жизни. Вам придется потратить время и душевные силы на отстаивание своих взглядов, решение профессиональных проблем, выяснение отношений с коллегами или близкими людьми. Не исключена возможность изменения хода событий в вашу пользу. В этом случае оформление нотариальных документов, обращения к начальству, органам власти, в учреждения окажутся успешными.

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Лев. По всей вероятности, сегодня Львов будет окружать общий покой и лень. Но радости и неудачи станут чередоваться, посему не расслабляйтесь и не подставляйте неудачам спину. Не исключено, правда, что именно сегодня обострятся отношения с домашними. Не идите на поводу эмоций. Найдите время для отдыха или любимого занятия.

Дева. В конце напряженной трудовой недели посвятите себя семье и детям. Они нуждаются в вашем общении, да и Вы сами получите большую радость от детской искренности и непосредственности. Но только Вам придется забыть о профессиональных проблемах.

Весы. Неблагоприятный в физическом плане день.Вероятно ухудшение самочувствия, обострение хронических заболеваний, не исключены нервные стрессы. Мелкие ссоры с любимым человеком сегодня могут привести к очень крупному скандалу, а то и к полному разрыву отношений.

Скорпион. Этот день символизирует возврат к прошлому, анализ событий и явлений. Возможно, сегодня Вы встретите давнего приятеля, с которым раньше были связаны неприятные события. Вам придется снова пережить те ощущения. Хорошо сделать выводы, учесть все промахи и ошибки. Предстоит найти компромисс между тем, что хочется, и тем, что надо.

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Стрелец. Напряженный день. Он будет удачным, если вы спланируете его заранее. Буйная фантазия и эмоциональная неустойчивость могут явиться причиной финансовых потерь. Больше полагайтесь на интуицию, здравый смысл, сообразительность. Не доверяйте мнению даже самых близких людей.

Козерог. Двойственный день. Успех сегодня будет сопутствовать тем, кто самостоятельно осмыслил и только потом реализовал план действий. Возможно, появится желание с кем-нибудь поделиться впечатлениями и обсудить с ним свои проблемы, запланировать отдых. Не поддавайтесь влиянию чужих мнений. Вы стоите на правильном пути. Вечером возможен визит гостей или родственников.

Водолей. День может оказаться противоречивым. Вам лучше остановиться и внимательно осмотреться по сторонам. Вероятны обманы, ошибки или негативное влияние со стороны окружающих людей. Звезды рекомендуют встречи с самыми близкими людьми. Поделитесь с ними своими тревогами, предчувствиями. Возможно, после этих встреч Вы станете оптимистичнее.

Рыбы. Удачный день для начала любого дела, семейных отношений. Благоприятны крупные покупки (кроме изделий из золота), хозяйственные заботы. Жизненный потенциал находится в верхней точке, однако ваша эмоциональная впечатлительность и бьющая через край энергия может привести к досадным недоразумениям и стать причиной размолвки и недопонимания с близкими людьми. Не пытайтесь решить все проблемы сразу.

Астролог: Вальдемар Небоходцев