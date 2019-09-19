Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:50 2

Стоимость изготовления ракеты на метане для Восточного должна составить 900 миллионов рублей

Стоимость изготовления ракеты на метане для Восточного должна составить 900 миллионов рублей
Фото: Амур.инфо

Расходы на изготовление новой ракеты-носителя на метановом двигателе составят около 900 миллионов рублей. Об этом говорится в презентации Роскосмоса, представленной гендиректором госкорпорации Дмитрием Рогозиным во время посещения Балтийского государственного технического университета «Военмех» в Санкт-Петербурге, пишет ТАСС.

В ней для сравнения приводится аналогичный показатель применяемой сейчас ракеты «Союз-2.1б», составляющий около 1,3 миллиарда рублей.

Запуск ракеты на метановом двигателе обойдется в $40,5 миллиона против $45,5 миллиона у «Союза-2.1б».

В презентации Роскосмоса указывается, что время подготовки к пуску ракеты-носителя на сжиженном природном газе (СПГ) непосредственно на стартовом комплексе космодрома Восточный займет менее суток.

На одном из слайдов сравниваются использующаяся сейчас ракета «Союз-2.1б» и перспективный носитель. Время на подготовку к пуску на стартовом комплексе у «Союза-2.1б» – от двух до пяти суток, при этом у новой ракеты – менее суток.

При этом уточняется, что у «Союза-2.1б» ручная подготовка к запуску, тогда как у ракеты на СПГ она будет автоматизированной.

Согласно презентации, для запусков новой ракеты предполагается упрощение конструкции стартового стола на космодроме Восточный. Планируется отсутствие боковых опор с противовесами, башни обслуживания, подземных сооружений.

Ракета на СПГ сможет выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой 9 тонн (у «Союза-2.1б» этот показатель – 8,2 тонны), на геопереходную орбиту – 2,2 тонны («Союз-2.1б» – 2 тонны).

Просмотров всего: 84

#космодром #космос #финансы

распечатать


Общество 4

Кредитный кооператив «Сибирский Сберегательный Союз Регионов» хотят признать банкротом

сегодня, 11:39
Общество 1

В России многодетные семьи смогут списать до 450 тысяч по ипотеке с 25 сентября
Общество

Из-за плохих дорог жители Февральска вынуждены переплачивать частникам

Общество 7

В Тамбовке впервые создан благоустроенный парк отдыха
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    2 часа назад

    Какой-то хренью нас грузят. Да кому какая разница сколько обойдётся запуск. Если бы эта разница пошла на благо. А то...........

  • viktoriyazhibarev

    viktoriyazhibarev
    31 минута назад

    а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http://gg.gg/avtocam

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь