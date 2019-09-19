Стоимость изготовления ракеты на метане для Восточного должна составить 900 миллионов рублей

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В ней для сравнения приводится аналогичный показатель применяемой сейчас ракеты «Союз-2.1б», составляющий около 1,3 миллиарда рублей.

Запуск ракеты на метановом двигателе обойдется в $40,5 миллиона против $45,5 миллиона у «Союза-2.1б».

В презентации Роскосмоса указывается, что время подготовки к пуску ракеты-носителя на сжиженном природном газе (СПГ) непосредственно на стартовом комплексе космодрома Восточный займет менее суток.

На одном из слайдов сравниваются использующаяся сейчас ракета «Союз-2.1б» и перспективный носитель. Время на подготовку к пуску на стартовом комплексе у «Союза-2.1б» – от двух до пяти суток, при этом у новой ракеты – менее суток.

При этом уточняется, что у «Союза-2.1б» ручная подготовка к запуску, тогда как у ракеты на СПГ она будет автоматизированной.

Согласно презентации, для запусков новой ракеты предполагается упрощение конструкции стартового стола на космодроме Восточный. Планируется отсутствие боковых опор с противовесами, башни обслуживания, подземных сооружений.

Ракета на СПГ сможет выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой 9 тонн (у «Союза-2.1б» этот показатель – 8,2 тонны), на геопереходную орбиту – 2,2 тонны («Союз-2.1б» – 2 тонны).