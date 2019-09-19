В Приамурье ребенка обеспечили необходимыми лекарствами только после вмешательства прокуратуры

В Амурской области у ребенка с генетическим заболеванием возникли сложности с получением жизненно необходимых лекарств. Благодаря работе, проведенной прокуратурой и судебными приставами, юная амурчанка в итоге смогла получить эти препараты.

У жительницы города Зея 2008 года рождения в 2009 году было выявлено генетическое заболевание муковисцидоз. После длительных обследований в московских клиниках ребенку назначили лечение, составили список жизненно необходимых лекарств, которые нужно принимать постоянно. Однако у мамы ребенка возникли трудности с бесплатным получением лекарств. Как пишет прокуратура Амурской области, это ставило под угрозу жизнь и здоровье девочки.

Прокурор Зейского района обратился в суд с исковым заявлением об обязании министерства здравоохранения Амурской области обеспечить ребенка необходимыми препаратами. Зейский районный суд удовлетворил требования прокуратуры, исполнительный лист передали в службу судебных приставов. И благодаря принятым ими мерам лекарства были быстро получены.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области, это не первый случай, когда поставку лекарства для данного ребенка приходится контролировать судебным приставам. В 2018 году в амурском ведомстве уже находилось аналогичное исполнительное производство. По словам мамы ребенка, в органы прокуратуры с этой проблемой ей приходится регулярно обращаться с 2016 года.