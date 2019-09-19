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19сентября
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сегодня, 19:52 14

Амурским охотникам разрешили добыть 7,7 тысячи кабанов в связи с АЧС

Амурским охотникам разрешили добыть 7,7 тысячи кабанов в связи с АЧС
Фото: pixabay.com

Амурские охотники за два дня разобрали разрешения на добычу кабана и волка в южные и центральные районы Амурской области. Охота на этих зверей стартует 15 октября. Разрешения на их добычу традиционно начали выдавать за месяц – 16 сентября.

«На сегодняшний день разрешения на добычу кабана есть только на юг Тындинского, в Сковородинский и Ромненский районы. По опыту прошлых лет можно сказать, что на охоту на этих территориях разрешений хватит всем желающим. Всего их осталось чуть больше ста», – пояснил ведущий консультант отдела охраны управления по охране животного мира Приамурья Владислав Худолеев.

Как пишет пресс-служба данного ведомства, всего в этом году амурским охотникам разрешено добыть 7,7 тысячи кабанов. По данным последних учетов, численность диких свиней в регионе – свыше 15,5 тысячи, волков – 3,1 тысячи особей. Оба вида требуют сокращения: волки – в связи с превышением их численности, кабаны – в связи с выявлением очагов африканской чумы свиней на территории Амурской области.

Просмотров всего: 566

#животные #чума свиней

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Комментарии
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  • Алекsей

    Алекsей
    3 часа назад

    Славная будет охота!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Вы что тварите?!

  • ДКВР

    ДКВР
    2 часа назад

    а мы уйдём на север--а мы уйдём на север ГГГГ

  • Kotik0028

    Kotik0028
    2 часа назад

    Амурская область будет в сельском хозяйстве мусульманской, Аллаху акбар.

  • Kotik0028

    Kotik0028
    2 часа назад

    Амурская область будет в сельском хозяйстве мусульманской, Аллаху акбар.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Добыть и сжечь?

    Или как?

  • Kotik0028

    Kotik0028
    2 часа назад

    И то есть в Волково это чума, убили у ребят бизнес, а в остальном сафари((((

  • холостяк

    холостяк
    2 часа назад

    Ну вот и нашли повод для увеличения отстрела кабанов? Странно, что не все поголовье?

    А ведь у фермеров даже не проверяли больное или нет.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    холостяк

    Ну вот и нашли повод для увеличения отстрела кабанов? Странно, что не все поголовье?

    А ведь у фермеров даже не проверяли больное или нет.



    А ты достань свой любимый Закон от декабря прошлого года и дай им этим Законом по морде лица!

    Ведь согласно этому Закону убивать животных нельзя!

  • Kotik0028

    Kotik0028
    2 часа назад

    Про медьведевскую жену не верю, но то что во всех магазинах в центре города менчейдайзеры не русской внешности навевает - заселят.

  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    Oldlord

    холостяк

    Ну вот и нашли повод для увеличения отстрела кабанов? Странно, что не все поголовье?

    А ведь у фермеров даже не проверяли больное или нет.



    А ты достань свой любимый Закон от декабря прошлого года и дай им этим Законом по морде лица!

    Ведь согласно этому Закону убивать животных нельзя!



    Не достанет. Потому как в самом начале любимого закона есть душераздирающая ч.2 ст.1 следующего содержания:



    Положения настоящего Федерального закона не применяются к отношениям в области охраны и использования животного мира, отношениям в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, отношениям в области аквакультуры (рыбоводства), отношениям в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, отношениям в области содержания и использования сельскохозяйственных животных и отношениям в области содержания и использования лабораторных животных.



    А то бы...

    Кстати, у нас дикие кабаны теперь на фермах живут?

  • Kotik0028

    Kotik0028
    2 часа назад

    У нас нельзя убивать собак, даже если они жрут людей, (про бесконечный лай ночью в многоэтажках, я молчу), В какие года, появился нормальный магазин (Трудовая - Амурская), убили.

  • viktoriyazhibarev

    viktoriyazhibarev
    30 минут назад

    а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- http://bit.do/netcam

  • nerro

    nerro
    18 минут назад

    и куда они этих кабанов денут, съедят?

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