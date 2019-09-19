Амурским охотникам разрешили добыть 7,7 тысячи кабанов в связи с АЧС

Амурские охотники за два дня разобрали разрешения на добычу кабана и волка в южные и центральные районы Амурской области. Охота на этих зверей стартует 15 октября. Разрешения на их добычу традиционно начали выдавать за месяц – 16 сентября.

«На сегодняшний день разрешения на добычу кабана есть только на юг Тындинского, в Сковородинский и Ромненский районы. По опыту прошлых лет можно сказать, что на охоту на этих территориях разрешений хватит всем желающим. Всего их осталось чуть больше ста», – пояснил ведущий консультант отдела охраны управления по охране животного мира Приамурья Владислав Худолеев.

Как пишет пресс-служба данного ведомства, всего в этом году амурским охотникам разрешено добыть 7,7 тысячи кабанов. По данным последних учетов, численность диких свиней в регионе – свыше 15,5 тысячи, волков – 3,1 тысячи особей. Оба вида требуют сокращения: волки – в связи с превышением их численности, кабаны – в связи с выявлением очагов африканской чумы свиней на территории Амурской области.